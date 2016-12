O goberno provincial incrementa o orzamento do Servizo de Axuda no Fogar

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou este xoves a ampliación da subvención do Servizo de Axuda ao Fogar (SAF) 2016, unha convocatoria por libre concorrencia na que puideron participar os concellos de menos de 20.000 habitantes.

Esta convocatoria extraordinaria é complementaria do plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais e supuxo a ampliación da subvención do servizo de axuda no fogar (SAF) a un total de 30 concellos en case 160.000 euros.

O goberno da Deputación destinara, ata o momento, 1.200.142,45 euros para os 53 concellos de menos de 20.000 habitantes, para investir nesta actuación que realizan os servizos sociais comunitarios municipais e que dá servizo a preto de 1.000 usuarias e usuarios da provincia de Pontevedra.

Con esta ampliación, que incrementa ata case os 1,4 millóns de euros o orzamento destinado ó servizo de axuda no fogar, preténdese mellorar este servizo que lles presta atención ás persoas maiores con déficit de autonomía e ás persoas con discapacidade, especialmente cando carecen de apoio persoal no seu medio inmediato.

Tamén dá unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas situacións de familias en risco de exclusión social. De feito, o perfil maioritario das persoas usuarias do Servizo de Apoio no Fogar é o dunha muller de máis de 70 anos, con limitacións propias da idade e que require de apoio para realizar as súas actividades cotiás.

Este ano o goberno de Carmela Silva incrementou un 12% os recursos destinados a políticas sociais, nunha sociedade con, cada vez, máis persoas maiores e na que o servizo de axuda no fogar desempeña un papel fundamental para a mellora da súa calidade de vida.