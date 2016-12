Representantes sindicais da Policía Local denuncian deficiencias nos sinais de tráfico

Sinalización temporal en Loureiro Crespo © Mónica Patxot Antonio Millares, delegado de persoal da Policía Local por CC.OO. © Mónica Patxot

Os representantes sindicais de Comisións Obreiras e de UXT na Policía Local, Antonio Millares e José Moldes, continúan denunciando situacións irregulares na cidade dentro da campaña que están a desenvolver con motivo do conflito laboral que manteñen co goberno de Pontevedra. Neste sentido, Millares e Moldes presentan un informe no que mostran as deficiencias e irregularidades da sinalizacións de tráfico no municipio.

Desta forma, denuncian a sinalización eventual que se emprega cando hai algún acontecemento. Os sindicalistas indican que un valo de obra, un sinal colgado nela e unha lenda en papel plastificado é unha práctica de sinalización "antirregulamentaria e incorrecta". Tamén denuncian que a sinalización dos Vados Permanentes en Pontevedra non se atopa adaptada ao Regulamento Xeral de Circulación. Indican, neste sentido, que o goberno local "pasa de cumprir" a lei e reclaman que explique á cidadanía por que se seguen denunciando e retirando vehículos estacionados en vados permanentes sen que a súa sinalización sexa a correcta.

Tamén denuncian irregularidades en Loureiro Crespo e Cruz Gallástegui e piden que se estableza un criterio único de sinalización coa indicación de zonas de estacionamento se se permiten ou establecer a súa prohibición, co obxectivo de que se ofreza seguridade xurídica aos usuarios. Millares e Moldes lamentan que o goberno local non asuma as responsabilidades de ordenar a convivencia entre peóns e vehículos. Ademais reclaman unha regulación do tráfico en rúa Alameda que evite as confusións definindo o concepto "agás servizos" e a retirada dun sinal, que consideran ineficaz.

Por último indican que o goberno local continúa utilizando a lingua galega nos sinais omitiendo o castelán, a pesar dunha sentenza en contra e da esixencia normativa.

Estes dous sindicatos entenden que a concelleira Carme da Silva "só foi capaz de ofender, vexar e tentar humillar publicamente aos portavoces sindicais do persoal de Policía" cando se presentou o anterior informe por parte destes representantes sindicais sobre o uso da bicicleta na cidade.