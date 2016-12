Comisiones Obreras pide a dimisión do xerente dos Hospitais de Pontevedra

Víctor Pedreira © Mónica Patxot Rafael Vázquez, delegado de CC.OO. na Xunta de Persoal dos Hospitais de Pontevedra © Mónica Patxot

O sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) pide a dimisión ou o cesamento do xerente dos Hospitais de Pontevedra, José Manuel González, despois da sentenza favorable a Víctor Pedreira, o que fora xefe do servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario.

A sentenza é recurrible polo SERGAS. Con todo, a Rafael Vázquez, delegado de CC.OO., parécelle preocupante que na sentenza do xulgado número dous do Contencioso Administrativo de Pontevedra recóllase que a comisión de avaliación vulnerou os principios que rexen o procedemento de igualdade, mérito e capacidade ao primar a un candidato en detrimento do outro para o posto de xefe do servizo.

A sentenza establece a nulidade do proceso ao detectar indicios de imparcialidade por parte do tribunal. Comisiones Obreras indica que esta situación obriga á Consellería de Sanidade a cambiar o seu modelo de contratación. Rafael Vázquez afirma que tanto desde a Consellería como desde a gerencia méntese á poboación e aos representantes dos traballadores ao tratar temas como o Gran Hospital de Montecelo.