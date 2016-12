ENCE xa traballa en recuperar 283 hectáreas de monte arrasadas polos incendios de 2006

O proxecto da empresa pasteira Ence para a recuperación de 5.400 hectáreas de montes queimados na vaga de incendios de 2006 durante dez anos xa está en marcha e progresa adecuadamente, de tal forma que xa traballa para recuperar 283 hectáreas de monte comunal nos municipos de Poio e Mondariz.

Segundo indicou a empresa a través dun comunicado, a superficie na que se está a traballar xa é similar á que ocupan 283 campos de fútbol. Trátase de terreos forestais que, tras ser devastados polos incendios, quedaron sen recuperar e actualmente está necesitados de restauración.

De acordo aos convenios asinados pola empresa e as comunidades de montes, Ence acometerá un investimento próximo ao medio millón de euros para mellorar o ordenamento, a sustentabilidade e o incremento da produtividade do monte. As actuacións financiaranse con cargo ao orzamento globlan de sete millóns de euros deste proxecto.

O director de Ordenación Forestal da compañía, Alejandro Oliveros, explica que as superficies que buscan son montes de eucalipto globulus en mal estado nas que os propietarios non teñan actualmente capacidade de acometer as operacións necesarias para optimizar o seu estado. A superficie necesaria, polo menos nesta etapa inicial do proxecto, ha de ser superior a 2 hectáreas e con cinco ou máis anos desde o rebrote ou plantación.

A empresa anima a aqueles propietarios da zona que se atopen nesa situación a contactar con eles para que poidan analizar conxuntamente a súa incorporación ao proxecto.