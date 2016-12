Fría recta final do ano en Pontevedra

Parece que toca abrigarse. O frío, agora si, fixo a súa presenza no inverno pontevedrés. Despois dun tempo máis agradable do habitual, as temperaturas nas Rías Baixas adaptáronse á época do ano na que estamos. Especialmente este martes, onde as mínimas caeron ata os tres graos.

Meteogalicia, iso si, non prevé que este frío veña acompañado de choivas. As previsións do servizo dependente da Consellería de Medio Ambiente aseguran que os ceos seguirán despexados e lucirá o sol durante os últimos días de 2016 e as primeiras xornadas do novo ano. Pero as temperaturas si sufrirán cambios.

Durante os próximos días, as previsións apuntan a que as mínimas subirán notablemente pero caerán as máximas, este martes situadas nos quince graos.

Ata fin de ano, as temperaturas mínimas subirán ata os dez graos e as máximas ata os 17, pero a partir do 1 de xaneiro volverán baixar. Pontevedra, por tanto, terá unha fría entrada no ano novo.

Nos primeiros días de 2017, ademais percíbese certa posibilidade de choiva, as máximas apenas superarán os doce graos, mentres que as mínimas tamén se moderarán e roldarán os sete graos. Segundo Meteogalicia, o frío notarase especialmente de madrugada mentres que nas horas centrais do día serán máis agradables.