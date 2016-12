17 empresas optan á construción dun muro de contención en Fentáns

Un total de 17 empresas optan ao proxecto de acondicionamento e pavimentación da pista municipal de Fentáns (San Xurxo de Sacos), que inclúe a mellora do firme cos seus remates e a adopción dunha importante medida de seguridade coa construción dun novo muro de contención que evite derrubos sobre a estrada.

Esta actuación, que conta cun orzamento global, incluíndo impostos, de 110.000 euros, acaba de pechar este luns o seu prazo de presentación de ofertas e espertou un importante interese entre as construtoras. Nos vindeiros días, a mesa de contratación avaliará todas as propostas e fará a correspondente baremación para proceder á licitación desta infraestrutura, cuxas obras arrancarán no inicio de 2017.

Esta obra terá en conta aspectos como a reducción do prezo, a ampliación do prazo de garantía dun ano, a reducción do prazo de execución de dous meses e a proposta de melloras para a súa adxudicación.

A pista municipal de Fentáns enlaza este lugar coa estrada autonómica PO-230 e xa se beneficiou dun anterior investimento destinado ao ensanchamento e o afirmado provisional.

Agora, con este novo proxecto preténdese deixar o vial perfectamente rematado cunha nova pavimentación, realizada con materiais que favorezan o agarre pola forte pendente, e coa construción dun muro de contención.

Os traballos concretos consistirán no desmontaxe e retranqueo do muro existente, construíndo un novo en mampostería de granito que terá 42 metros cadrados e unha barandilla de 16 metros, a pavimentación de todo o treito en formigón e a construción dos pechamentos.

O presidente de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, apuntou que se trata dunha obra "importante e necesaria" para dar continuidade aos traballos anteriores de ensanchamento e cre que esta mellora viaria "pon o broche de ouro a un ano espectacular a nivel de investimentos, xa que roldamos os 4 millóns de euros entre execucións e proxectos en marcha grazas á boa xestión dos fondos propios e ás aportacións da Xunta de Galicia".