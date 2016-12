4.286 maiores da provincia participaron este ano no programa Depotermal

O programa Depotermal da Deputación de Pontevedra rematou esta semana co último grupo de persoas maiores da provincia que se achegaron a distintos establecementos termais e que tivo por obxectivos o fomento do envellecemento activo e a mellora da calidade de vida das persoas maiores da provincia de Pontevedra.

En total, foron 4.286 as persoas que se beneficiaron este programa, procedentes de 51 concellos da provincia. A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, resaltou que "esta iniciativa, que desenvolveu o servizo de Cohesión Social e Xuventude da institución provincial, é unha mostra máis do compromiso que ten este Goberno provincial pola construción dunha sociedade xusta e na que se garante a igualdade de oportunidades". Isto é así porque, lembrou Carmela Silva, "por primeira vez as persoas sen recursos, as mulleres e os homes con problemas económicos, puideron ter acceso a este programa tan importante, mentres que antes unicamente podían acceder as persoas que podían pagar. Ademais estamos encantados co incremento da participación, un 15% máis que o ano pasado". De feito, por primeira vez este ano, reserváronse 434 prazas a persoas con dificultades económicas ou en risco de exclusión, que antes non podían acceder ao programa por motivos económicos.

No caso de Depotermal, "inclúese tanto unha aposta polo termalismo como polo fomento do respiro familiar, que non entende de diferenzas entre persoas, ademais da inclusión de persoas con poucos recursos económicos, que é moito máis que un compromiso político senón que é unha cuestión de humanidade". O programa de termalismo social pretendeu, á vez, ser un plan dinamizador da economía provincial, impulsando a creación e mantemento dos postos de emprego no sector turístico durante os períodos de menor actividade. Cunha achega de máis de 100.000 euros, Depotermal contou con dúas variedades: a de asistencia diaria a balnearios durante cinco mañás ou tardes consecutivas e, pola outra banda, a de pernocta en réxime de pensión completa.

TECENDO LAZOS

Carmela Silva tamén salientou a "boa aceptación" do Plan "Tecendo Lazos" polo que a Xunta de Goberno ven de aprobar a ampliación do seu plazo.

Se trata de unha serie de cursos que inclúen desde gastronomía a obradoiros de construción de xoguetes tradicionais, e que permiten artellar espazos de encontro interxeracionais. "Tecendo lazos" ten por obxectivo fomentar o envellecemento activo, mellorando a actividade física, cognitiva e social das persoas maiores e, entre as máis novas, as súas habilidades sociais e empatía de cara ao resto das xeracións.

O programa tamén pretende ofrecer un espazo de encontro e intercambio de experiencias que potencien movementos de participación e cooperación social a través de talleres, vai dirixido a residentes dos concellos de menos de 20.000 habitantes e desenvolverase dende este mes de decembro ata, como máximo, o 15 de xaneiro. A contía máxima asignada a este programa ascende a 60.000 euros.