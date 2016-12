A baixa de 11 policías locais por gripe non afectou ao servizo, segundo Carme da Silva

A concelleira Carme da Silva © Cristina Saiz

O ministerio do Interior volveu a lembrar ao goberno local de Pontevedra, con motivo da situación de alerta 4 na que se atopa España, as medidas que debe de adoptar durante as festas do Nadal para evitar actos terroristas. Entre elas, pídese a instalación de bolardos para evitar a presenza de vehículos de gran tonelaxe polo centro da cidade.

A concelleira Carme da Silva apunta que habitualmente non circulan vehículos de grandes dimensións polo centro da cidade pero, en todo caso, instalaranse bolardos na praza de España e en Benito Corbal que impidan o acceso á contorna da Peregrina. Ademais trasladarase unha circular aos axentes da Políca Local, apuntou a concelleira, para que permanezan localizables para intervir no caso de que se produza unha situación grave.

Precisamente esta situación coincide coa baixa por gripe de 11 axentes da Policía Local, que alegaron estar baixo os síntomas desta enfermidade para non participar na súa quenda durante este xoves con motivo da entrada en funcionamento do operativo de tráfico con motivo das festas de Nadal.

A concelleira Da Silva abstívose de facer unha valoración sobre estas baixas e de relacionala co conflito laboral que protagonizan numerosos membros da Policía Local de Pontevedra. Sinalou que aínda carecía do parte de baixas e das xustificacións dos policías que, segundo as fontes que manexa PontevedraViva, estaban certificadas por unha autoridade médica.

A responsable de seguridade cidadá apuntou que estas baixas non afectaron o servizo grazas ao esforzo doutros axentes que se incorporaron ao servizo, a pesar de que se atopaban no seu tempo libre.