O anticiclón porá un peche solleiro á última semana de 2016

As altas presións continuarán este venres 23 sobre os Azores aínda que as profundas borrascas situadas entre Irlanda e Islanda achegarán aire húmido a Galicia, deixando ceos nubrados cara ao oeste e, sobre todo, ao norte da comunidade. É posbile que se produza algunha choiva débil e ocasional cara á noite, segundo as previsións facilitadas polo servizo de MeteoGalicia. As temperaturas permanecerán sen cambios e as mínimas experimentarán un lixeiro descenso situándose entre os 10 e os 14 graos. Os ventos soprarán frouxos de componete sur nas Rías Baixas.

A situación será similar durante este sábado 24. O vento achegará humidade soprando desde o suroeste. Os ceos permanecerán nubrados durante a mañá da xornada de Noiteboa mentres que, durante a tarde, iranse abrindo claros. As temperaturas permanecerán entre os 9 e os 17 graos.

Durante a xornada de Nadal, finalmente Galicia manterase baixo a influencia anticiclónica que procede da península Ibérica. Con esta situación espéranse ceos con poucas nubes . As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso situándose entre os 7 e os 17 graos, con ventos do sur.

Ao longo da última semana, as altas presións estenderanse desde os Azores ata a península Ibérica ofrecendo unha gran estabilidade. Rexistrarase un vento seco e asollado en xeral, con grandes claros. As temperaturas serán suaves entre 10 e 16 graos, con ventos que soprarán do sur ou do sueste.