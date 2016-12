Arquivo provisional da causa contra o alcalde de Caldas por malversación

O Xulgado de Instrución número 1 de Caldas, que xa no ano 2015 decidira a apertura de xuízo oral contra o alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, decretou agora o arquivo provisional do procedemento xudicial, aberto por un delito de malversación de caudais públicos.

O asunto regresara ao Xulgado de Instrución número 1 de Caldas por orde da Audiencia Provincial de Pontevedra en novembro, pois cuestionaba o auto de apertura de xuízo oral ditado en maio de 2015. Sen entrar a valorar directamente estes feitos, a Audiencia si cuestionaba a redacción do auto e indicaba que "queda como cuestión controvertida determinar se a actuación do alcalde foi dolosa e se efectivamente existiu ou non pola súa banda control respecto da actuación do alcalde accidental no pago da segunda das multas, cuestións estas que deberán ser dilucidadas no acto do xuízo oral".

Tras regresar ao xulgado, revisouse o procedemento e fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informaron este xoves de que a conclusión foi que "non quedou acreditada a intención e coñecemento da comisión do delito".

Así as cousas, decretouse o seu sobresemento provisional, figura xurídica que significa que o caso queda arquivado, pero cabe a posibilidade de reabrilo se aparecen novos indicios.

O auto de apertura de xuízo oral reflicte como feitos justiciables que Juan Manuel Rey mantivo durante o período de tempo que foi alcalde a práctica irregular xa instaurada anteriormente de abonar con cargo ás arcas municipais as multas coercitivas que impoñían á Alcaldía o Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra. Ordenou directamente el mesmo o pago da multa de 1.450 euros o 28 de febreiro de 2007 (feito xa prescrito) e realizou a través dun terceiro o pago doutra multa de 600 euros o 8 de setembro de 2010, ambas as con cargo aos fondos municipais. As multas eran de carácter persoal e o seu pago non corresponden ao Concello, senón á persoa. Posteriormente, devolveu o diñeiro.

Juan Manuel Rey recorrérao por vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva e do dereito á presunción de inocencia e a Audiencia concluíu que o auto de apertura estaba "incurso en incongruencia interna" e decidiu remitilo ao órgano instrutor para que dite unha nova resolución "que non incorra no vicio indicado".