Este Nadal, cóntame un conto en Poio

O Nadal chega a Poio en forma de conto. A programación posta en marcha pola concellería de Cultura e Festexos leva este ano por título 'Cóntame un conto' e inclúe actividades para dar a coñecer diferentes técnicas teatrais e audiovisuais e complementar o ciclo de teatro Poio Escena, onde as montaxes teatrais son as protagonistas.

Os monicreques e os contacontos serán os protagonistas nas dúas sesións do programa, previstas para os venres 23 e 30 de decembro, ambos os dous días ás 18.00 horas. A primeira sesión será no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, con 'Viravolta Títeres', unha proposta para tecer historias a través dos monicreques. A segunda sesión será no local social de Campelo e 'Fedellas' contará contos dunha forma moi divertida e amena.

A programación de Nadal tamén inclúe a Cabalgata e Festa de Reis 2017 o 5 de xaneiro. A comitiva real sairá ás 16.00 horas e realizará o percorrido habitual -(Concello - Campelo - Lourido - A Barca - San Salvador - San Xoán - Combarro - Samieira - Raxó - A Seca) coa previsión de chegar ata A Seca sobre as 19.00 horas e de visitar a residencia de maiores Ballesol de Ferreirós e do centro de día Saraiba de Combarro.

A Festa de Reis volverá celebrarse nas instalacións do CEIP Isidora Riestra a partir das 16.30 horas e contará con animación, discoteca infantil, xogos populares, diferentes obradoiros e inchables. Ademais, entregaranse os premios aos gañadores deste edición do Concurso de Tarxetas de Nadal 2016 e haberá máis sorpresas.

O departamento dirixido por Lidia Salgueiro pensa na conciliación da vida familiar e laboral á hora de poñer en marcha actividades que complementen a Ludoteca de Nadal que organiza a concellería de Deportes ou o programa Tecendo Lazos, da Concellería de Benestar Social.