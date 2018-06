Proyecto de ciudad

Querido afiliado, simpatizante o, simplemente, vecino de Pontevedra:

Quiero decirte que el próximo sábado comienza una nueva etapa en la ciudad. Lo hace en el Partido Popular, pero también lo hace en nuestro ayuntamiento. Nuevos tiempos, tiempos de cambio.

Desde que anuncié mi candidatura a la presidencia local del partido, hace más de tres semanas, he dedicado mi esfuerzo a dialogar y a escuchar. He podido recorrer el municipio de arriba a abajo y he hablado con mucha gente. Es algo que hace tiempo que se dejó de practicar en este concello. La demostración es que muchas parroquias tienen exactamente los mismos problemas que hace 20 años. Precisamente porque no son escuchadas.

En ese recorrido mucha gente me ha dicho que cómo me meto en este follón, que qué manera de complicarme la vida. La verdad, nunca me lo he planteado de ese modo. Reflexioné, pensé, valoré y, cuando tomé una decisión, di un paso adelante. ¿Por qué? Por varias razones.

Porque estoy cansado de escuchar que los políticos solo saben criticar. Quiero abrir un tiempo de diálogo, de ilusión y de impulso. Vengo a hacer una propuesta en positivo. Para el partido y para la ciudad. Mantener lo que está bien y cambiar lo que está mal. Lógico, ¿no? Es lo que haría cualquiera de nosotros en su casa, en su vida o en su trabajo. Bien, pues es hora de aplicar la lógica.

Porque cuando hablo con un vecino, con un paciente o con un amigo, todos me transmiten la misma preocupación: en Pontevedra no hay empleo, no hay inversiones y no hay oportunidades. No es aceptable que el alcalde diga que eso no va con él. ¿Cómo no va a ir con él si Pontevedra es la ciudad de Galicia con más paro y la que tiene la renta más baja? ¿Cómo no va a ir con él si presume de no cogerle el teléfono a las empresas? Que esos indicadores económicos se den en una capital de provincia con una potente nómina de funcionarios, con un gran hospital y una base del Ministerio de Defensa es más que preocupante. Pontevedra no necesita solo un modelo de ciudad. Necesita algo más. Necesita un proyecto de ciudad.

Porque busco un cambio en el partido como paso previo a un cambio en Pontevedra. Un cambio para que en este municipio no haya vecinos de primera y vecinos de segunda; un cambio para que aquellas personas que tengan una queja, una crítica o un problema no sean vistos como sospechosos; un cambio para que Pontevedra deje de asociarse a titulares negativos sobre paro, desempleo y pérdida de poder adquisitivo.

Por todo eso he dado un paso adelante. Sé que no será fácil, pero en este camino que hemos empezado y que el próximo sábado vivirá un hito importante con la celebración del congreso local, espero contar con vosotros. Vosotros podéis contar con mi esfuerzo, mis ganas y mi trabajo. Estoy seguro de que nos encontraremos. Porque a todos nos mueve el mismo objetivo común: conseguir una Pontevedra mejor.