Mis señas de identidad: Toponimia III

Se me había olvidado uno del tercer viaje

Isla Margarida: Nombre gallego, Capilla a 1 Km de Pontevedra

Cuarto Viaje:

Las circunstancias del viaje imposibilitaron que apenas realizara reconocimiento de las costas

Río Serpe: Situado en la Ría de Pontevedra cerca del islote de ratas, cerca de San Salvador de Poio

Cabo San Blás: Capilla que esta cerca de Pontevedra 1 Km más o menos

Resto Galicia:

Cerros de Matamá: Ría de Vigo

Ría de Vigo Punta Blanca: Cabo Prior, en Ferrol, provincia de A Coruña

Punta Prados: Costa Sur de Cedeira, Provincia de A Coruña

Con estos nuevos topónimos tenemos que entre los cuatro viajes hay un total 84 topónimos que tienen su homónimo en las costas gallegas, de los cuales 40 serían de Pontevedra y su Ría, sin contar los repetidos ejemplo San Salvador lo puse a tres topónimos y islote de ratas dos y serie tres.

Además hay que añadir la celebración de la Virgen de la O, patrona de Pontevedra y San Telmo patrón de Tui.

Además hay que añadir los siguientes:

Cabo Boto : tercer viaje Palabra gallega y castellana antiguo: rudo o torpe, en la época de Colón no se utilizaba en castellano, no existe en portugués, también en gallego significa delfín pequeño

Cabo Fano: es del segundo viaje, cuando Colón en la parte oriental de Jamaica o Santiago, la transcripción la tomaron como Farol, es decir, Cabo Farol por no encontrarle sentido a la palabra FANO, pues bien Fano en gallego significa Templo

Navegando por la costa de Paria puse a unas islas la denominación de Guardias, y a otras tres a ellas cercanas la de Testigos. En Galicia, a las piedras o marcos que señalan los lindes de campos, heredades, prados, trozos de bosque, etc., donde por cualquier motivo no se pusieron muros o setos, también se les da el nombre de guardas, por el oficio que hacen, y suele ponérseles inmediatas dos ó tres piedras más pequeñas, a las cuales se les llama testigos.

Isla La Gallega, aunque no aparece nombrada en los documentos consultados, si aparece nombrada por mí en una carta dirigida a los reyes Católicos, conocida como lettera rarísima, donde digo: "El navío sospechoso había echado a la mar, por se escapar, hasta la isla La Gallega;[..]".

Creo que también hay que aclarar algo sobre las naves que llevé al descubrimiento, como diría mi paisano Celso García de la Riega el error se ha petrificado y me temo que será muy difícil corregirlo. Nunca ha existido una Nao Capitana que se llamara la "Santa María" en mi primer viaje, en mi primer viaje la capitana fue "La Gallega" y ya no es que lo diga yo, es que además esta documentado.

Gonzalo Fernández de Olvido lo dejó bien claro en su "Historia General de las Indias" publicado en 1535, la primera parte, he de añadir que Fernández de Oviedo estaba al servicio del Principe Juan al igual que mis hijos Diego y Fernando, eran amigos y yo lo conocí.

Fernández de Oviedo relata la partida de los barcos: "Saliendo pues del puerto de Palos por el río de Saltes, entró al Mar Océano con tres naves, armas y bien provistas, dando comienzo al primer viaje y descubrimiento de esas Indias, el viernes 3 de agosto de 1492, y comenzó a poner en marcha esa cosa tan memorable e inspirada por Dios, de la cual quería hacer a este hombre árbitro y ministro. Ahora bien, de esos tres navíos, la Gallega era la capitana, en la cual estaba Colón[...]".

Además en el Archivo de Indias se consigna que yo salí de Palos con tres Carabelas, la mayor llamada La Gallega. Y en la Colección de Documentos inéditos de Indias, tomo XV, pagina 563, se consigna también que de las tres naves la Capitana era La Gallega.

El Padre Sarmiento nos dice: "la nao La gallega del primer viaje, se construyó en Pontevedra y fue dedicada a Santa María la Grande, es decir, que era dedicada y no que fuera rebautizara.

Posteriormente su pariente Celso García de la Riega demostró en su libro "La Gallega, Nao Capitana" que La Gallega había sido construida en los astilleros de Pontevedra.

En el segundo viaje llevé dos naos gallegas: la Marigalante y otra la Gallega, las dos las compré y así lo documenté en el memorial que di a Antonio Torres para los Reyes Católicos fechado en la Isabela el 30 de Enero de 1494. Por último en el cuarto viaje llevé una nave con el nombre "Gallego" propiedad de Antonio Cerraxero, vecino de Coruña, así consta en una cédula de Mayo 1505 a Ochoa Landa.

En los tres artículos escritos sobre la Toponimia, he nombrado los que aparecen documentados, ¿Cuántos más se podrían encontrar si aparecieran mis diarios?, ya les respondo yo que muchos, pero como no están documentados no quiero nombrarlos para no crear polémica, ¿Quién me creería V siglos después sin estar respaldado por la documentación?, los genoveses, catalanes, mallorquines, ibicencos, corsos.... Solo decirles que por ejemplo en la toponimia americana hay un Río Miño, Pta Placeres, Costa de la Vela, Río Jallas que por cierto desemboca en cascada al igual que el río Jallas o Xallas que desemboca en la Ría de Muros..etc, ¿Quién pondría estos nombres?

La Toponimia hay que verla en su conjunto para entender mi origen, con todos los homónimos que hay en las costas gallegas, en especial en Pontevedra y su ría.

Sto Domingo, San Nicolas, Sta Catalina, San Juan Bautista, San Miguel, Santa María la Antigua, Sta Margarita, San Blas, San Bartolomé, San Francisco. Todos estos constan desde principios del siglo XV y antes en Pontevedra, si además añadimos: San Salvador, Portosanto, Sta María de la Concepción, Río Serpe, islote de Ratas, Isla de Gracia que pertenecen a Poio tendríamos 16 topónimos que constan en Pontevedra y Poio ¿Puede haber tanta casualidad? De acuerdo que muchos son del santoral pero Santa María la Antigua, San Blas, Sta Margarita, no son tan comunes.

Las ciudades y pueblos que reclaman mi origen: Génova, Saona, Mallorca, Ibiza, Cogolludo, Córcega, Cataluña. Serían la más importantes, no había en ninguna de ellas, Siglo XV, todos los nombres que había en Pontevedra y Poio, tampoco en sus costas existen: Pta Lanzada, Pta Pierna, Pta Aguda, San Salvador, Cabo Galea, Río y Puerto Sol, Mar Sto Tomé..etc ¿Podrían ser todos estos topónimos un mero producto de la casualidad?, ¿Podría un mareante tener un conocimiento tan extenso de la geografía gallega, sin ser gallego?

Que haya puesto los nombres de los cuatro Gremios que existían en Pontevedra: San Nicolas, San Juan Bautista, San Miguel y Santa Catalina ¿Puede ser casualidad?

La próxima serie tratará sobre la documentación pontevedresa con mi apellido.