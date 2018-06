Hace unas semanas este país lo gobernaba el PP y aún no se conocía la sentencia del caso Gürtel; la selección española de fútbol la dirigía Lopetegui con su record de victorias y España llegaba al Mundial de Rusia a tope; Iñaqui Urdangarin, marido de una princesa, paseaba tranquilamente por Ginebra disfrutando de un vidón; para la mayoría "aquarius" solo se asociaba a una bebida hidratante de naranja o de limón; Cataluña estaba bajo el yugo del 155 y sin gobierno; un presidente americano nunca se reuniera con uno de Corea del norte desde hacía unos 70 años… Tampoco un español había dirigido una de las películas de Parque Jurásico y J.A. Bayona lo hizo en la última cuyo título parecía presagiar algo: "Jurassic World: el reino caído".

La sentencia del caso Gurtel, los Bárcenas, Correa y caja B del PP… todo acelera a Pedro Sánchez, le da un subidón y presenta una moción de censura. Ni Rajoy se pensaba que después de aprobar los presupuestos con ayuda del PNV estos le traicionarían y le darían la mayoría a Sánchez que lo echarían fuera del congreso, un reino caído. Y así fue, pero con apoyo de todos los grupos secesionistas catalanes y también vascos. La pregunta es ahora ¿a cambio de qué? J. Borrell, nuevo Ministro de Exteriores, está a favor de la unidad de España y el mismo abanderó e hizo de portavoz en las manifestaciones de hace unos meses apoyando a los catalanes que no se quieren ir de España ni de la UE. El nuevo Ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta (escritor y periodista), dimite por fraude fiscal en 6 días desde su toma de posesión, otro récord para el nuevo gobierno.

El PP pasa por un momento malo, quizá el peor desde el inicio de la democracia, y aún no saben quién lo presidirá, ni como acabarán. Ciudadanos que subía como la espuma en la intención de voto, ha bajado más rápido aún, y el PSOE subió de la noche a la mañana y se puso de número en intención de voto. Unidos Podemos sigue a la cola y el sorpaso famoso cada vez se ve más lejos. ¿Por qué no apoyaron a Sánchez en su día para formar gobierno en vez enviarnos a otras elecciones? Al final, visto lo visto, en el presente, da la sensación que en política vale todo o ya no importa nada, ni ideologías, ni palabra, ni partidos,… la única meta es conseguir o perpetuarse en el poder, con lo que ello implica...

En cuanto a Lopetegui, pues no sé qué decir, se hicieron mal las cosas, pero la decisión de destituirlo dos días antes del inicio del mundial, no sé si es acertada. Se verá y esperemos no pase factura en el campo. El 155 pasó por Cataluña sin pena ni gloria, ahora ya tienen gobierno, pero siguen en la misma, y Quin Torra se quiere ir de España sí o sí, Y los que no ¿qué pasa con ellos? Tiempo al tiempo, aquí si hay polémica, compleja y será duradera, igual forever. Urdangarin pasó de lanzar balones con la mano a ser duque con guante blanco, y así le fue, ahora le toca cumplir una sentencia de unos añitos en la cárcel, a ver cuánto aguanta o lo tienen dentro. El barco "Aquarius" con los inmigrantes se acerca a Valencia porque nuestro nuevo gobierno abrió el corazón, y lo veo bien, pero el problema es lo que vendrá, ¿se hará lo mismo con los siguientes cientos de barcos que seguirán llegando? Los sillones en la comisión europea se quedan vacíos cuando se habla de este tema, uy que peligro! Me pregunto para que están allí entonces, ¿para ausentarse de lo que no interesa o gusta? Bueno, aquí pasa lo mismo en el congreso, senado,…etc. Quizás hay que cambiar el modelo político además del territorial, etc.

Lo de Trump y Kin Jong Un, de ahí uno se puede esperar cualquier cosa, pero peligro me da. En la nueva de Parque Jurásico se habla de extinciones, pues estos dos personajes tienen el poder para apretar unos botoncitos nucleares. Esperemos que sus negociaciones vayan por el buen camino y que evitemos planetas o reinos caídos sin merecerlo.