Hispania Nostra engade a Ponte Malvar na "lista roja"

HISPANIA NOSTRA é unha asociación non lucrativa, declarada de utilidade pública. O seu obxectivo é a defensa, salvagarda, promoción, uso, posta en valor e difusión do coñocemento do Patrimonio Cultural e Natural español en colaboración coas institucións legalmente responsables e con organizacións similares no ámbito nacional e internacional.

Os obxectivos de HISPANIA NOSTRA se engloban nos tres seguintes apartados:

1-Educación e sensibilización

2-Promoción e difusión

3-Defensa e Progamas

Na páxina principal de Hispania Nostra di que o ano 2018 foi declarado pola Unión Europea o Ano Europeo do Patrimonio Cultural, unha oportunidade para celebrar a diversidad e a riqueza do patrimonio europeo e para propiciar o achegamento ás nosas orixes, recordando sempre a necesidade de custodiar os nosos bens culturais para xeracións futuras e o noso dereito, recoñecido legalmente, á protección do patrimonio.

Desde 1978, Hispania Nostra encárgase da xestión das candidaturas españolas aos Premios Europa Nostra. Nese mesmo ano, 1978, S. M. a Raíña Doña Sofía aceptou a Presidencia de Honor de Hispania Nostra, apoiando esta entidade e honrando coa súa presenza os actos de entrega dos premios, hoxe denominados Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Europa Nostra e tamén dos Premios Hispania Nostra.

COMUNICADO DÁ ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CHEDEIRO :

En novembro do ano 2015 puxémonos en contacto con esta Asociación, despois de pasar por un xurado que conforma a denominada LISTA ROJA onde se di que :

A Lista Roja é unha actividade emprendida en 2017 por esta Asociación para informar sobre elementos patrimoniales en risco de desaparición, destrución ou alteración esencial dos seus valores. Pretende chamar a atención da sociedade e dos seus propietarios, promovendo intervencións positivas que eviten o incremento do deterioro ou a desaparición de bens culturais.

Tamén apoiar e animar a asociacións locais de defensa do patrimonio e a particulares, reforzando as súas reivindicacións sobre os monumentos e contornas da súa área de acción. Hispania Nostra actúa baixo o convencimiento de que o que se valora e apréciase, cóidase e custódiase.

Pero Hispania Nostra está igualmente interesada en poñer de manifesto aquelas actuacións positivas sobre bens incluídos na Lista Roja sobre os que se interveu de xeito positivo. Por iso creou a Lista Verde, que aparece xunto á Lista Roja na que estiveron nalgún momento, desde a Asociación de Veciños O Chedeiro desexamos que algún día suceda coa Ponte Malvar esa situación positiva.

Comité Científico.

A información recibida sobre un ben é estudada por un comité científico, integrado por un arqueólogo, unha restauradora, un director de museo e un arquitecto. Eles estudan e deciden a súa inclusión ou non na Lista.

Despóis de estudar o informe relacionado coa Ponte Malvar acabamos de recibir fai uns días un comunicado desde Patrimonio de Hispania Nostra, recibimos notificación sobre a Ponte Malvar, e di así :

Estimado secretario de la Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons, me gustaría comunicarle que el Puente Malvar ha sido añadido a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra.

Un saludo

Tamén fai uns días recibiramos a valoración sobre o estado da Ponte Malvar de mans do profesor Fernando Carrera Ramírez, da Escola Superior de Conservación e Restauracion de Bens Culturais de Galicia, unha valoración completa sobre o estado e necesidades que a Ponte Malvar require con urxencia.

E necesario un plan para a recuperación da Ponte, onde persiga a recuperación do seu aspecto orixinal, eliminando todo aquelo que afea este Ben do século XVIII.

Desde a Asociación de Veciños somos conscientes de que as nosas peticions pola recuperación do Ponte Malvar e o Camiño Real é cada vez máis apoiada, isto fai que sigamos adiante nesta loita e reclamando en todos aqueles lugares que teñan responsabilidade sobre o noso Patrimonio para que algún día sexan atendidas as nosas reclamacions.

Asc.de Veciños O Chedeiro de Cerponzons.