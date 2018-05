¿Eres deportista? Ya tienes más de lo que crees para ser emprendedor

Visión a futuro: un emprendedor no es nada si no sabe pensar a futuro, pero hay ciertas personas que no pueden imaginarse que será de ellos mañana y mucho menos de su negocio. Por eso, si eres deportista ya estás un paso adelante que los otros, pues en tu vida en el deporte tienes que pensar en que vas a sacar de tu rendimiento, de tu desempeño en el equipo, y de tu capacidad para planear a futuro. Así que con esta habilidad ya sabes muy bien cómo organizar tu trabajo como emprendedor pensando siempre en lo que viene después.