4 principios para gestionar tu presupuesto de manera óptima

Seguramente has escuchado que contar con un presupuesto es necesario cuando tienes un negocio o cuando vas a llevar a cabo algún proyecto importante, pero también lo es en el entorno familiar o personal. Tener un presupuesto tiene múltiples beneficios para las personas que son lo suficientemente disciplinadas como para regirse por uno. Según Gananci, estas cualidades son importantes para convertirte en millonario si te lo propones.

Entre los beneficios que supone para tu vida tener un presupuesto personal o familiar están los siguientes:

-Te haces consciente de la cantidad de dinero que necesitas para cubrir los gastos mínimos. Así que en caso de que no estés generando lo suficiente, te pondrá alerta de que necesitas hacer algo para remediar tu situación, porque estás gastando más de lo que devengas.

-Podrás tener un mayor control de los gastos que se realizan ya que estás consciente de cada uno de ellos.

-Mayor posibilidad de ahorro para diferentes propósitos. También tener un presupuesto específico te permite tener y cumplir metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo.

- Podrás hacer planes económicos con mayor certeza

- Estarás más preparado en caso de imprevistos.

- Podrás tener un mayor control sobre tus finanzas y todo lo que eso implica.

Todos estos beneficios sin contar la estabilidad económica que te proporciona saber que estás siendo ordenado con tu economía, este tipo de tranquilidad no tiene precio.

Por otro lado, hay que recalcar que para que un presupuesto pueda dar todos los beneficios descritos con anterioridad, este no puede ser realizado al azar. Al contrario, debe tener un propósito y todos los miembros de la familia sentirse identificados con dicho propósito.

En caso de que no tu presupuesto no sea mancomunado, tienes ventajas y desventajas. La ventaja principal es que al momento de realizar el presupuesto no tendrás que ponerte de acuerdo con nadie, sino que será tu criterio el único tomado en cuenta. La desventaja es que no contarás con un equipo en el cual apoyarte cuando sientas la tentación de romper tus propias reglas. Esto solo por nombrar algunos.

Sin importar que necesites realizar un presupuesto familiar o uno estrictamente personal, existen ciertos principios a los que debes apegarte al momento de realizar tu presupuesto, esto para que tengas el mayor éxito posible:

1.- Incluye todo: uno de los errores que cometen muchas personas al hacer sus presupuestos es que se olvidan de agregar gastos pequeños o ingresos extras, porque creen que no hacen una diferencia demasiado significativa, pero la verdad es que sí.

Esos gastos pequeños son como una gotera que termina por desperdiciar litros y litros de agua a la larga. Asimismo, los ingresos que no son incluidos por considerarlos insignificantes te rendirán mucho menos debido a que los gastas sin ningún tipo de conciencia.

Así que al momento de realizar el presupuesto trata de dedicar el tiempo que necesites para hacerlo, no trates de apresurarte porque se te podrán escapar aspectos muy importantes. Para que esto no ocurra, trata de ir agregando cada uno de los rubros por categoría.

Por ejemplo:

1. Universidad (inscripción y pago de semestres)

1.1 Transporte

1.2 Fotocopias

1.3 Snacks

Y así sucesivamente con cada una de las categorías que incluyas (alimentación, diversiones, mascotas, alquiler, vestimenta, etc.)

2.- Destina una cantidad realista para cada rubro: para poder saber cuánto destinarás es preciso saber cuánto has gastado anteriormente en cada una de esas categorías para que puedas asignarle una cantidad realista.

Revisa facturas, trata de recordar, mira en tus estados de cuenta, en fin, haz lo que necesites para que ese presupuesto se encuentre lo más apegado a la realidad posible. Si durante la “investigación” a tus finanzas te das cuenta de que gastabas más de lo que deberías en algunas categorías (que es lo más probable), asígnales en tu prepuesto lo que de ahora en adelante será el límite.

3.- Elige un orden general: existe un principio que dice que una buena manera de hacer un presupuesto es destinando el 50% de tus ingresos para necesidades básicas, 30% para gastos que son prescindibles y 20% para el ahorro.

Esto también dependerá de la cantidad total de tus ingresos, si en la actualidad son demasiado bajos y no puedes permitirte la regla de 50-30-20, échale un vistazo a este listado de Gananci con ideas para ganar dinero y de esta manera ampliar tus fuentes de ingresos. En caso de que estos sean demasiado altos, los porcentajes pueden variar, tú eres el que los establecerá para adaptarlos a tu estilo de vida.

4.- Establece tus prioridades de vida: si quieres prosperar económicamente, entre tus prioridades estará hacer lo necesario para que puedas llegar a tus metas financieras en el tiempo propuesto. Esto requerirá total disciplina de tu parte, si fuera algo sencillo todo el mundo tendría las posiciones económicas que desean.

Así que ten una visión y usa todo lo que esté a tu alcance para motivarte a apegarte a tu presupuesto, ya que sabes que al hacerlo podrás obtener eso que tanto has deseado. Estas cosas no tienen que ser netamente materiales, entre lo que deseas puede estar educación para tu familia, hacer obras de caridad a gran escala, estabilidad, entre otros.