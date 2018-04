Máster en caradura

A Cristina Cifuentes la han pillado con el carrito de los helados, y le ha explotado en la cara la transparencia de la que tanto presume porque ha hecho algo realmente vergonzoso; ha manipulado su currículum y le ha mentido a los españoles con una caradura asombrosa. Tiene un título, pero no lo ha obtenido por sus méritos, se lo han regalado.

Pero no pasa nada, ella ya ha dicho que no piensa dimitir y que va a resistir lo que haga falta. Su estrategia es la del PP, la que le enseñaron en el partido, la que le funciona y la que utiliza su jefe. Dejar pasar el tiempo hasta que los problemas se diluyen, o hasta que le explota otro caso a un compañero y tapa el tuyo. Esa es la estrategia de los políticos en general y la que los del PP dominan de forma particular.

Porque ese Máster, el de la caradura, lo imparte la Universidad del PP, y todos lo aprueban con nota. Allí aprenden a dominar técnicas como la resistencia a la presión, a vivir en una realidad paralela, a ponerse de perfil como si la cosa no fuera contigo, a matar al mensajero o minimizar los errores propios agrandando los de los adversarios.

El caso es que la estrategia le estaba funcionando. Logró echarle el muerto a la Universidad y presentarse como la víctima de una trama. Logró que Ciudadanos se viese ante la tesitura de tener que fotografiarse con Podemos en una moción de censura. Y logró el abrazo del presidente del partido en la convención popular. Pero la bola se ha hecho tan grande, hay ya tantas voces que la desmienten, que al final Cifuentes se ha convertido en una moneda de cambio del partido, que la sostiene solo hasta ver cuál es el mejor momento para entregar la pieza y minimizar el coste político.

¿Qué necesidad tenía de hacer algo así? ¿Ha sido Cristina Cifuentes víctima del ansia de titulitis que le entra a algunos políticos para justificar su preparación para el cargo? En cualquier país serio, un político envuelto en una polémica como esta y sin demostrar con documentación que todo es mentira, en dos semanas ya habría dimitido.

Pero estamos en España, y aquí, los políticos se sienten endiosados y ungidos por un halo de impunidad que les permite hacer lo que les da la gana. Mienten, manipulan y, de vez en cuando, también roban.

Cristina Cifuentes lo que nos ha robado no es dinero, sino la dignidad a todos los que hemos hecho un Máster y estábamos orgullosos de ello. Porque parece que los regalan.