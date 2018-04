Romper con el Rey

Las relaciones institucionales a veces me recuerdan a las relaciones personales. Con el tiempo todo puede degradarse, ir a peor, ya que la convivencia o consolida o deteriora "la unión" de una pareja, o de un grupo de personas.

A estas alturas de la película, romper está muy de moda, sobre todo en esta España en la que los divorcios son tendencia pese a quien le pese. Romper es un verso en alza, por mucho que algunos se cuestionen las circunstancias. Conozco a muchas personas que desde hace tiempo desean romper con todo y alzar el vuelo; también hay otros individuos que únicamente anhelan romper e incendiar el mundo por el simple gozo de verlo arder.

La Monarquía española no está atravesando sus mejores momentos, he ahí la cuestión catalana, el intento de instantánea de la emérita reina Sofía con sus nietas y el "voy y vengo" de Letizia para que esa instantánea no llegase a ver la luz, sin caer en la cuenta la ex periodista, de que ahora todos llevamos con nosotros un móvil con cámara que realiza imágenes que luego podemos vender y ver en el Sálvame Deluxe.

Por si esto fuera poco, el pasado miércoles Luís Bará, parlamentario del BNG en el Parlamento de Galicia, quiso poner también su grano de arena y rasgar sin pausas ni prisas la foto del rey Felipe VI. A las pocas horas de hacerlo concretó esto en su cuenta de Facebook:

"Hoxe subín á tribuna do parlamento e rompín a foto do rei para simbolizar a ruptura do BNG con un Estado autoritario e represor que persegue a discrepancia e a disidencia política e non respecta dereitos e liberdades fundamentais, tanto individuais como colectivos. Denunciamos a utilización do código penal e dos delitos de odio e enaltecemento do terrorismo para intentar amedrentar e silenciar a sociedade. Denunciamos a utilización da lei mordaza para perseguir e reprimir as liberdades.Tamén levei a bandeira patriótica que é perseguida nos estadios como símbolo de violencia. Por ela loitaron e morreron moitos homes e mulleres. Para honrar a súa memoria..."

Una ruptura más en un país de por sí ya muy agrietado. Y no digo yo que Bará hiciera bien o mal si todo lo hecho oscila dentro de los parámetros de la libertad de expresión.

Aunque yo -con media sonrisa- le recordaría al señor Bará aquella frase del ex Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, la cual considero más rompedora que el propio acto de desgarrar una foto y que, desde mi punto de vista, resume -no sin cierta comedia- la situación de este país que procura el disgregue:

"Estoy muy a gusto y muy tranquilo porque tenemos un Rey bastante republicano".

…Una cita discordante que, para mí, sintetiza la situación actual de un país lleno de patrias y patriotas.