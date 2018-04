Colón: "Reivindica, se manifiesta"

Fotografía: Asociación Amig@s de San Roque.

" ¡Cáspita! Este monumento emanaría recuerdos entrañables, si se llevase a buen puerto. Termina mi paseo, ¡Si!, el de Colón. La glorieta acogería grandeza si yo gobernase el rumbo de estos tiempos.

Este es el eterno sueño de Don Sabino. ¡Qué sueñe! Nadie está por la labor. He pasado mi infancia en estos encantadores albergos, observando el verde mar, desafiante, chulo y engreído. ¡Vaya tipejo! Salpica y vapulea al suave, encantador Tambo, isla de duende, de sueños, de contagios de aventuras.

De aquí sentí la curiosidad y la terquedad: vencer al chulesco Atlántico. Lo conseguí. En todos los lugares me erigieron monumentos, reclamaron mi cuna, bustos, cuadros y reseñas de que nací por ahí.

¡Tened en cuenta! Soy hebreo y pontevedrés. ¿Por qué no me honráis con una imagen como esta, en ese lugar? ¡Ojo! Tiene que ser pétrea. A tu amigo Sabino adujeron que de yeso se lo tragaría una galerna. ¡Buena razón! En un pleno rechazaron el proyecto. Un concejal, amante de las flores, lo denegó. Podría estropear su bucólico jardín.

Pienso. ¡No! Reflexiono: Las flores se pueden trasplantar a otro lugar. También corren el riesgo del vandalismo, que las arranquen de cuajo. ¡Somos idiotas! Atendemos con "afectuosidad" a los de afuera. ¿Ahora comprendes que mintiera? Si le digo al Fernandito que soy gallego y no soy descendiente de almirantes, me entrega a la inquisición. Si tú y yo fuésemos de otro país, nos recibirían con banda, charangas, con la TV y buenas fotos. Los de casa, nada."

¡Vaya! Hablas cuando te conviene. En el monasterio de Poio, hace años, se inició la escuela de canteros, subvencionada por la Diputación. Estuvo varios años. Salieron grandes canteros. Su maestro cantero fue el Padre Millán. ¡Los tiempos cambian! La llevaron a Campañó. Realizan formidables tallas, esculturas.

Lo que hay que hacer es una propuesta a la Diputación y Ayuntamiento. ¡Qué se olviden de sus ambiciones políticas! Juntos pueden planifican, aprobar, erigir este monumento que tanto reclamas. ¿Dudas?

Hay otra solución. Plantear a los ciudadanos sí ven oportuno tu monumento en este lugar. El pueblo es soberano y ellos deberían acatar la voluntad de todos los parroquianos sí es en beneficio de la ciudad. Tu imagen ahí sería un motivo de reivindicar tu cuna: La Moureira.

"¡Bien dicho! ¡Que se manifiesten los pontevedreses! Los de San Roque, Moureira y otros barrios están de acuerdo. ¿No das la charla – coloquio el viernes 13, a las 20 horas? Haz la propuesta a los asistentes. Si hay suerte, ayudan a Don Sabino y todos contentos. Yo, con mi estatua.. ¿y tú? No cabrees al personal. Deja que me reencarnen en lo que quieran. Seguiré siendo, gracias a ellos, el segundo más comentado del mundo. ¡No pongas ese careto! ¡Que me reencarnen en Madruga, en Ataíde, o Puigdemont! Lo que importa es que hablen de uno. ¿De qué vas hablar el viernes?"

Presentaré imágenes documentadas del barrio judío de Pontevedra; el origen de la marina castellana; este punto lo desarrolla mi amigo David Vázquez. Termino señalando dónde naciste y tu obsesión por alcanza la Otra Tierra.

"No te olvides de reivindicar que se erija un monumento en este lugar. Creo que he hecho méritos para que me lo otorguen".

El pueblo, llano, sabio y compresivo, decidirá. Espero que quienes nos representan lleven a cabo tu reivindicación.

Pedro de Lorenzo y Macías.