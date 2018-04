6 maneras de aprovechar mejor el tiempo

Seguramente has escuchado decir que el tiempo es dinero o que el tiempo vale oro, ambos son refranes muy comunes, pero la mayoría de las veces utilizados a la ligera. A decir verdad, el tiempo no es dinero, oro o nada parecido. El tiempo es mucho más valioso que estos elementos porque puedes intercambiar tu tiempo por dinero, pero ¿Cómo haces cuando quieres que sea al revés? Definitivamente cuesta más ganar tiempo, que ganar dinero.

De hecho, es tan sencillo ganar dinero que hasta lo puedes hacer online, y si tú todavía no lo haces mira este listado de maneras de ganar dinero por Internet , pero por ejemplo yo todavía no conozco un sitio web que me regale -o aunque sea me venda- más tiempo de vida. Eso no existe -al menos por ahora- así que debemos administrar este recurso tomando en cuenta lo valioso que es.

Muchas veces no lo vemos de esta manera ya que se trata de algo intangible, pero cuando nos hacemos conscientes de que nuestro tiempo es finito, definitivamente vamos a apreciarlo mucho más.

Míralo desde este punto de vista: imagina que una persona te regala un brazalete, no muy llamativo, sin que tenga nada sobresaliente que lo haga ver demasiado valioso. Quizá te lo den y a la semana ni sabes dónde lo dejaste. Luego de ese tiempo viene la persona que te lo regaló y te pregunta por él. Tú con toda la vergüenza del mundo le confiesas que no sabes dónde está así que te responde con un “¿Qué? ¿Sabes lo que me costó conseguirlo? ¡Ese brazalete lo usó tu artista favorito su último concierto antes de morir!” ahí es donde deseas haberlo cuidado mejor, pero no lo apreciaste porque simplemente desconocías su valor.

Muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera descuidada con los recursos que se nos han otorgado, creemos que estarán ahí siempre y simplemente los damos por sentado, pero el tiempo es un recurso no renovable, cada momento es único e irrepetible así que hay que aprovecharlo al máximo. Para ayudarte en esta tarea a continuación encontrarás un pequeño listado de acciones que puedes tomar para que no desperdicies ningún segundo de tu día.

1.- Presta atención a lo que estés haciendo: cuando te concentras en una actividad la harás mucho mejor que cuando tratas de hacer varias cosas a la vez. Sobre todo, cuando estás tratando de abarcar más de lo que puedes. Al enfocarte en una sola cosa lo más probable es que la realices sin errores, esto significa que no perderás tiempo arreglando dichos errores más tarde.

En algunos momentos el multitasking es algo genial, pero en otros simplemente se convierte en un problema. La manera de evaluar si está bien hacer más de una cosa a la vez, es cuando una sola es la que requiere tu atención y las otras no las consideras importantes, pero, si no son importantes ¿Por qué no pueden esperar y las tienes que hacer en ese momento junta con otra que sí es importante? No tiene sentido, ¿Verdad?

2.- Organízate: mientras mejor organices tus días, menos posibilidades habrá de que desperdicies tu valioso tiempo. Haz una agenda donde tengas organizada tu lista de pendientes por prioridades. Esto te hará ser más eficiente en diferentes aspectos de tu vida.

Muchas personas creen que las agendas y la organización aplica solamente para nuestras actividades profesionales, pero no tiene por qué ser así. También puedes organizar y anotar entre tus prioridades compartir con tu familia y amigos, hacer una hora de ejercicios diariamente, ver una película que te agrade, entre otros.

3.- No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy: cuando postergas actividades básicamente estás hipotecando tu futuro. Así que, si tienes las herramientas y el tiempo para hacer algo, hazlo en ese momento. No lo dejes para después. Según Gananci uno de los pasos para ser millonario es comenzar hoy mismo a caminar para que tus pies te lleven hacia donde quieres estar. Que te impongas este tipo de disciplina será muy beneficioso para ti porque te ayudará a ser proactivo, a perderle el miedo a los riesgos y a afrontar los retos sin darle largas al asunto.

4.- Huye a la procrastinación: procrastinar es la acción de “no hacer nada” incluso cuando tienes mucho que hacer. Consiste en básicamente tirar tu tiempo a la basura y es algo a lo que debes huirle como a la plaga. No te confundas, es necesario tener tiempo de descanso, recreación y esparcimiento, pero este tipo debe ser establecido. Hay tiempo para todo, el problema está en cuando no lo organizas bien y terminas robando horas o minutos de tu tiempo productivo y lo usas para el ocio.

5.- Usa cada momento posible para prepararte: si vas en el transporte público o en tu propio vehículo puedes utilizar esos momentos para oír audiolibros, mientras estás en la fila del banco o del supermercado esperando tu turno puedes leer un libro. Estos momentos normalmente son tiempos muertos, pero tú puedes hacerlos valer.

Haz la prueba, en una semana seguramente habrás agregado a tu cuenta de conocimientos algunos activos muy importantes a los que no hubieses accedido si no te hubieras propuesto como meta ser más consciente con el uso de tu tiempo.

6.- Descansa bien: por último, pero no menos importante, otra de las maneras en que aprovechas bien el tiempo es descansando, aunque suene paradójico. Una de mis explicaciones favoritas la da el autor Sean Covey cuando habla de “afilar la sierra”. Si nuestra sierra no está funcionando óptimamente, tardaremos mucho más en cortar algo que pudo haber llevado minutos.

Toma tiempo para descansar, para recrearte, para alimentarte bien y para hacer cosas que alimentan tu espíritu, verás cómo te rinde mucho más el tiempo cuando te encuentras en un estado de bienestar general.

Edith Gómez, editora de Gananci.