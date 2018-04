¡Sanxenxo tiene plan!

Hace años Martin Luther King dijo aquello de "I have a dream" (Tengo un sueño) y su charla quedó para la historia. Dicen que soñar es bueno a la hora de dormir y tener sueños que cumplir en la vida también. Para esto último, hay quien hace planes mientras otros se dejan llevar por la corriente.

Tener planes es bueno a veces y quizás no tanto otras donde la espontaneidad es lo que cuenta. Todos recordáis a Hannibal Smith del "Equipo A" fumando su puro y su célebre frase "Me gusta que los planes salgan bien". A quien no ¿verdad?. Lo de fumar un puro se le da bien a algunos, lo de hacer planes ya es otra cosa.

Después tenemos planes asociados a la política y uno muy interesante es el ya famoso "Plan Concellos" de la Diputación de Pontevedra. Resumiendo, la Diputación da una cantidad de dinero a los concellos en función de tamaño, población….el cual se puede usar entre otras cosas para financiar proyectos.

Este plan eliminó ciertos privilegios de antes que tenían los concellos afines a la diputación ya que parte de ellos se asignaban a dedo, los llamados fondos de libre designación. En esa época parece ser que no se hacían planes, el plan era saber a quien tocar o de que palo eras para que tus sueños se convirtieran en realidad. Necesitabas una pista asfaltada, solo tenías que pedir, ponerle hierba a un campo de fútbol, más de lo mismo, etc. Era el maná de la alegría para muchos concellos y sus políticos.

Muchos creían que la pasta caía del cielo, y no se daban cuenta que salía del bolsillo de todos los españoles. Así, pasó lo que pasó en este país y así estamos. Desde hace una década el plan es salir de esta cuanto antes y que no se vuelva a repetir. Pero, no se yo si los tiros van por ahí, o si hay un plan para ello. Creo que aquí vuelve a triunfar lo de que nos lleve la corriente como dice la canción y que sea lo que Dios quiera.

Ayer se celebró un pleno extraordinario en Sanxenxo para aprobar ciertas actuaciones usando 1.6 millones de euros del Plan Concellos. Aunque los proyectos que se aprobaron para financiar son necesarios, hay muchos más. Se repartieron 1.2 millones de euros para obras y servicios en las diferentes parroquias, y 425.000 euros quedaron en el aire. Parece ser, según dijo el gobierno en el pleno, que van a ser para la reforma integral del campo de fútbol de Dorrón (hierba artificial, etc). A ver que pasa, ya que las palabras se las lleva el viento, y aún en papel, uno no se puede fiar de nada, sino que se lo digan a Luis Bárcenas o a Cristina Ciefuentes y su título de máster.

En definitiva, los planes no queda otra que hacerlos y más cuando se trata de gestionar el dinero que pertenece a todos. No estaría de más disponer de tiempo suficiente para revisar los proyectos que se van a financiar y que el gobierno trabajase conjuntamente con la oposición en ver las prioridades existentes en el concello.

En cuando a los fondos destinados a Sanxenxo, repartir la tarta es fácil, pero repartirla bien, en temas prioritarios, y que además queden contentas todas las parroquias y todos los vecinos, no tanto. Una persona anónima comentó "El plan es como la idea de algo que quieres hacer, al planificar se establecen todos los medios necesarios para realizar esta idea para comenzar con el proyecto"; y un general y presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, dijo: "En la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación indispensable." Teniendo las elecciones del 2019 a la vuelta de la esquina, va a ser que va más por ahí ¿no creéis?