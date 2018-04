Romaría de O Con en Sanxenxo

Entre 1981 y 1987 la NBC emitió Hill Street Blues que muchos conocéis por su título "Canción triste de Hill Street". Su tema principal era medio tristón pero pegadizo y ayer murió su productor Steven Bochco. Escuchando este tema, su tristeza me recordó a la semana santa de este año y sus malas cifras para el sector hostelero en Sanxenxo con un porcentaje de ocupación que no llegaron al 60%. Se dice que en Santiago "A choiva é arte", pero en Sanxenxo no es así. Aquí el arte es que salgan los números cuando las bajas temperaturas, vientos y mucha lluvia nos acompañan durante la temporada turística.

Aunque las vacaciones ya acabaron para muchos, los sanxenxinos celebraron ayer lunes de Pascua la "Romaría de O Con". Para los que no lo sepan, un con es una roca muy grande, las cuales son típicas en los montes gallegos. Este día, los vecinos de Sanxenxo y quien guste suben a donde está el Con da Ventureira y ahí pasan el día comiendo, bebiendo, cantando, etc. ¿por qué dicha tradición? La leyenda cuenta que un día una muchacha que salió en busca de leña se encontró con una moura en ese Con. La moura se la llevó unos años a su palacio subterráneo bajo la gran roca, y cuando regresó años después, la muchacha volvió cargada de joyas y monedas, y aún joven, sin envejecer nada. Desde aquella la gente sube a probar fortuna, pero la moura nunca más se le apareció a nadie hasta el día de hoy.

El concello sanxenxino está intentando promocionar esta romería pues en los últimos años parece ha ido perdiendo arraigo. Buscando en internet y usando Google apenas encontré referencias a esta fiesta, ni notas de prensa ni fotografías. Aparte del buen tiempo, creo que desde el concello se necesita hacer algo más para promocionar la fiesta y dicha romería que anunciar ese día como festivo local, poner unas papeleras y desbrozar el lugar ¿Qué otros medios alternativos e incluso gratuitos se podrían utilizar? Todos sabéis que al presidente Rajoy no lo detiene ni el viento ni la lluvia, ni los pensionistas ni los catalanes, cuando se trata de sus andainas por la Ruta da Pedra e da Auga. Contentos que estarán los ayuntamientos de Ribadumia y Meis por donde pasa dicha ruta, y no digamos los bares de Armenteira donde al finalizar la andaina el presidente Rajoy se toma una tapita y un vinito de tentempié. Los años pasan, pero la visita a esta ruta para el presi es obligada, como un acto de fe.

Sanxenxo tiene muchas rutas de senderismo, patrimonio y lugares que son bellos, pero deben acondicionarse, señalizarse y promocionarse para que se conozcan tanto por los de casa como por los que nos visitan. Luego el boca a boca funciona mejor que nada. ¿Me pregunto si el presidente Rajoy tan unido a Sanxenxo cambiará algún día sus andainas hasta la Armenteira por las Rutas de Senderismo de Sanxenxo? Asumo que hasta que se acondicionen mejor o se finalicen las que están proyectadas esto no sucederá. Así, las cámaras y los medios de comunicación de toda España hablarían de Rajoy y sus andanzas por Sanxenxo. Imaginad los titulares: "Rajoy en busca da moura da Ventureira"; "Rajoy camina por la ruta dos molinos de Dorrón y sube a su Castro", "Bordóns y sus molinos acompañan a Rajoy en sus vacaciones sanxenxinas", "Rajoy a ritmo de record por Fabaiños", "Rajoy gana a Rueda en su ruta desde Major hasta A Lanzada", "Rajoy camina entre telleiras y pasa por Arnosa"; "Rajoy camina desde Portonovo hasta Nantes sin pasar por Polígono", etc. Pues sí, así se promocionan otros a coste cero y a nivel nacional desde hace años.