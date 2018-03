Aquí el enemigo

Nuestra ministra de defensa asegura que es necesario adquirir armamento, porque necesitamos protección. Observas la bolsa de la compra del departamento, y te encuentras con el siguiente material: vehículos de combate, aviones y helicópteros. Todo ello por un montante de más de 10.000 millones de euros La justificación que da, es que necesitamos recursos armamentísticos para combatir las amenazas violentas que provienen del exterior en aras de conseguir la máxima seguridad.

Pero, me pregunto ¿cuáles son nuestras amenazas externas?, y no cabe duda que todos pensamos que las principales son, el terrorismo transnacional especialmente el extremismo violento, crimen organizado, ciberamenazas… y sabemos que poco se puede hacer con tanques o aviones, que corríjanme si me equivoco, su mayor uso, es para desfiles y exhibiciones. La mejor estrategia para abordar el problema, es gasto en inteligencia, prevención, anticipación y la imprescindible cooperación internacional. Necesitamos personal especializado, y dotarlos de medios técnicos más sofisticados para abordar de la mejor manera posible un problema de esta naturaleza.

Una respuesta de seguridad integrada, y consensuada con la mayoría de los partidos, no necesitaría una inversión tan abultada, sería comprendida por los ciudadanos y permitiría asignar una importante cantidad de dinero para las prioridades sociales actuales: pensiones, igualdad, precariedad, educación, sanidad…..

Arguyen los responsables de defensa, que el presupuesto es superreducido, que sus vehículos son muy antiguos, tienen escasez de medios, y que el gasto sobre el PIB en defensa significará un 1,53%. Bien, pero acaso no hay restricciones en sanidad y caída libre del gasto en dependencia, ¿no es cierto que somos el quinto país de la UE que menos dinero destinamos a Educación?.....

Las marchas multitudinarias, de estas últimas semanas, son un serio aviso del malestar e indignación de la sociedad española. Los que han salido a la calle están identificando al gobierno como el enemigo. En sus manos está ponderar la situación y tomar las medidas que sean necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos. @novoa48