La junta directiva de SAL valora positivamente el ritmo de cumplimiento del pacto de gobierno

La humildad y la nobleza de este partido con la cesión de la alcaldía en favor del interés general, dista mucho del egoísmo de otros partidos, donde su primera mirada está puesta en su propio ombligo.

"Valoramos moi positivamente o ritmo de cumplimento do pacto", afirma el presidente de SAL, Pablo Trelles, después de asistir el pasado jueves acompañado del resto de la junta directiva a la firma del convenio para la humanización de la calle Progreso.

La llegada de SAL a la política local, ha servido para ayudar a cambiar la dinámica de la ultima década transformando Sanxenxo en progreso, estabilidad, peso político y hacer realidad muchas demandas históricas, las cuales forman parte del pacto de gobierno y representan más del 80% del contenido del mismo; como precisamente la Calle Progreso o el Colegio de Villalonga, el Pazo de Quintáns, regeneración de la Playa de Carabuxeira, la PO308, el local social de Gondar, el Paso de la Salinas, la recepción del Parque Empresarial de Nantes, Campo de Futbol de Dorrón o centro cultural de Villalonga .

Es digno recordar que hace unos meses se tachaba el pacto como "papel mojado" y justo esta semana se firmaba un importantísimo convenio para la inversión de más de 2.500.000€, de los cuales el Concello de Sanxenxo aporta 770.000€ (es decir el 30%). Esto, no sería posible en el gobierno anterior, estando en minoría, ya que no se hubieran aprobado los presupuestos municipales de 2017 ni de 2018. No nos cansaremos de decir, que el cambio de gobierno aportando estabilidad y mayoría absoluta, permitieron dejar previstas partidas de cofinanciación en el actual presupuesto municipal, de forma que podemos llevar a cabo obras tan importantes como el Pazo de Quintáns, aportando el Ministerio de Fomento 903.000€ y 1.804.000€ la Consellería de Infraestructuras para la humanización de la calle Progreso.

Lamentamos la actitud de la concejal no adscrita, Vanessa Rodríguez, que en su momento votó en contra de los presupuestos y el pasado martes, en el pleno extraordinario, fue la única que no aprobó la firma del convenio de la Calle Progreso, al contrario que sus compañeros de oposición, que sí votaron a favor, en un acto de responsabilidad. Ya nos tiene acostumbrados a que prevalezca su ego personal por encima del interés general.

PABLO TRELLES

Presidente de Sanxenxo Agrupación Liberal