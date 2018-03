¿Conocéis el cuadro de Munch, 'El grito'?

Cuando miro ese cuadro siento angustia, me impresionan sus contornos, lo desdibujado de su terror. Recuerdo el miedo, el miedo de mi infancia, el terror a lo desconocido, al coco y a la oscuridad. Recuerdo todas esas veces que no encontraba la ventana, y que la puerta se me abría con un graznido de temor. Temía al Conde Drácula, al Monstruo debajo de armario…con el tiempo ese temor se transformó y comenzó a crecer.

Ese miedo se hizo pequeño, y empecé a masticar el miedo, a abofetearle la cara para indemne, resucitar.

Resucitar muy poco a poco, suavemente, sinceramente, como si fuera una caricia, una sirena o un titán.Y cada vez que temo algo, un puñal o una emboscada, entonces le parto la cara a la furia y al dolor. Entonces sonrío, sonrío, porque el vértigo no me puede, y tampoco os puede a vosotros, ni nos puede a nosotros, no.

Cuando nos hacemos más grandes nuestros miedos también aumentan, pero la capacidad de matarlos está en nuestro corazón. Y como late, y destroza, y revienta, y bombea, entonces nosotros guiamos, entonces ondeamos valor.

Una vez escribí un artículo titulado 'jódete, miedo', y lo sigo diciendo siempre, y lo sigo diciendo, sí.

Jódete Miedo, no me puedes,te reviento con un abrazo, a la oscuridad me la como, decidlo vosotros también.

Que no nos puede, somos grandes, más grandes, más grandes, más fuertes, más enormes y más sinceros que el pálpito de un terror.

Y cuando el miedo se nos siente al lado y se nos fume el alma, tendámosle una blanda mano, y digámosle, se acabó.

Ya he crecido y sigo temiendo, pero sabéis lo que he aprendido, si sonríes hacia el silencio el terror no te puede arder. Y si enciendes la luz y gritas con todos los gritos unidos entonces el miedo se marcha, y el dolor se vuelve ficción.

Me agota sentir los mordiscos, y las pullas, me hacen gracia, mucha gracia porque soy piedra, y cañón, no carne de él. Y he sentido tanto miedo y lo he tenido tan dentro que ahora mismo me lo cepillo, y lo mismo debéis hacer.

Así que si un día os erguís con un temblor en las entrañas, pensad que sois geniales, fuertes, pensadlo ahora y de verdad. Y a pecho partido y de cara, el miedo se va o se hace amigo, todos somos parte de miedo y parte brava de valor.