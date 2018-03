¿Conformismo, miedo o inconsciencia?

Educación, sanidad, justicia, pensiones, igualdad, trabajo, el núcleo duro del Estado de Bienestar y Derecho Universales.

¿Cómo se ha conseguido esto? Se ha conseguido siempre a través de protestas populares, nadie ha regalado nada, luchas en momentos críticos de nuestra sociedad.

¿Por qué se ha conseguido? Porque los que manejaban los hilos económicos y el poder fáctico veían peligrar sus beneficios y "su paz". Con el fin de evitar revueltas sociales y un cambio en el sistema de producción y distribución de la riqueza se vieron avocados a establecer derechos que antes no existían, para que la masa ciudadana sintiera que se le tenía en cuenta y que el sistema proporcionaba seguridad. Se consigue así el Pacto social.

Estamos pasando una crisis social y económica que debería hacer cambiar nuestro modelo de organización de la producción y redistribución de la riqueza hacia un nuevo paradigma donde las necesidades de los ciudadanos y su bienestar prime sobre objetivos puramente comerciales y económicos, desgraciadamente, no existe presión suficiente de la ciudadanía para conservar lo más valioso que tenemos como sociedad, nuestro Estado de Bienestar.

Los poderes económicos y financieros están confiados de que vamos a tragar con toda la batería de recortes y pérdidas de derechos, que siguen probando… esto es prueba-error, hasta ver dónde hacemos crack.

Ahora no tienen miedo de perder "su paz", están preparándose para la guerra comercial que se va a producir a nivel global, y la ciudadanía para ellos somos peones prescindibles, y además saben que estamos aletargados, en el rebaño, mansos. Los medios de comunicación son suyos, compramos mensajes sin analizar el contenido, no hacemos crítica y nos creemos a salvo por ellos, por nuestros depredadores.

Mientras nos recortan educación, sanidad, pensiones… hoy le toca a la libertad de expresión y este va a la cárcel por improperios contra la Iglesia… y a ver que pasa, si cuela ésta colara la siguiente más grande y así iremos implantando un sistema de silencio, miedo y coacción.

Todos estos pilares están siendo derrumbados por las políticas neoliberales que están llevándose a cabo desde los dos partidos que hoy gobiernan España. El Partido Popular y Ciudadanos.

¿Existen diferencias entre un partido de socialdemócrata de un partido neoliberal? Sí

Mientras que un partido socialdemócrata basa las políticas de bienestar de un Estado entendiendo que todos sus miembros deben de tener unos derechos que les permita vivir con dignidad e igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, implantando para ello una red de seguridad solidaria para formar parte de un proyecto social y de futuro en igualdad de condiciones. El mercado por sí solo, no funciona nunca ha funcionado como medio para conseguir la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, por ello el Estado en salvaguarda de estos derechos, desde la visión socialdemócrata, debe intervenir corrigiendo aquellos mecanismo de mercado si considera que eso beneficiará al conjunto; las políticas neoliberales no regulan el mercado, siendo este mucho más feroz con el más débil: las trabajadoras y los trabajadores; intentan empujar al individuo a conseguir por sí mismo todo lo que necesita haciéndolo totalmente responsable de su vida, la idea puede parecer muy interesante ¿verdad?, yo soy responsable de mi vida y todo lo que consiga lo he hecho gracias a mi esfuerzo, sí, es bonito….

Y ahora imaginemos a ese "Yo" con 35 años trabajador de la banca, con una carrera prometedora, y con un Estado liberal detrás, ese "Yo" se siente joven, fuerte, la vida le sonríe, tiene su nómina a fin de mes, su hipoteca, su plan de pensiones, su plan seguro de sanidad, sus dos hijos en un colegio privado…..Ay! aparece un cáncer de piel..., vaya! la carrera prometedora se trunca, porque aunque tiene muy buen sueldo, no es fijo y no le renuevan, el seguro sanitario no cubre lo mínimo para garantizar un tratamiento efectivo con esperanzas, y el subsidio de desempleo no alcanza para pagarse uno privado, el colegio de los niños le empieza a pedir que no se retrase en los pagos, el banco le va a embargar su piso….lo que es la vida….

Podrías ser tú ¿verdad?

A lo mejor en ese momento le gustaría haberse creído que era más masa ciudadana que elite dominante… porque élite dominante no hay mucha, y probablemente tú no lo seas.