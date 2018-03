Las pensiones no son un donativo

Con este asunto de las pensiones, tengo la sensación de que nos toman el pelo y que los políticos nos hablan del tema como si nos hicieran un favor. Como si se tratara de una limosna que nos dan en vez de considerarlo un derecho. En realidad, con la pensión recuperamos una parte de lo que hemos estado pagando durante tantos años, aunque para nuestros dirigentes parece más bien que se trata de un donativo. Es lo que tiene ver las cosas desde una situación de privilegio absoluto.

El caso es que la propia Constitución establece un sistema de pensiones universal que cubra las necesidades que motivan su existencia, es decir, los recursos mínimos de una persona para la vida diaria normal. ¿Cubre las necesidades de una persona una pensión de 650 euros, o incluso de 400 o 300? Evidentemente no, y por eso estamos ante un nuevo incumplimiento constitucional. Uno más.

Los españoles nos hemos dado un mandato que no vamos a cumplir y el PP niega ese derecho poniendo como excusa que tenemos un problema matemático, diciendo que no hay dinero suficiente. Y eso no es verdad, no es un problema matemático ni demográfico. Se trata de un problema político.

Hay que volver a hacer un pacto político de grandes dimensiones. No un pacto de derechas o de izquierdas, sino un gran pacto político porque no se jubilan los de izquierdas o los de derechas, se jubilan todos. Un pacto transversal donde se entiendan las pensiones como un derecho, no como una dádiva.

Es mentira que el sistema público de pensiones no tenga solución. Todo lo contrario, hay dinero de sobra, lo que pasa es que hay que racionalizar el gasto y destinarlo a aquellas cosas que realmente aportan valor añadido a la sociedad. Se despilfarra dinero por intereses partidistas que nada importan a los ciudadanos.

Dejen de engañarnos, dejen de asustarnos y, sobre todo, dejen de amenazarnos tratando de condicionar nuestro futuro. Los planes de pensiones privados no son la solución. Al menos para la sociedad actual, sometida a un empleo precario y mal pagado, con una ley laboral que nos estrangula y que abarata el despido. ¿Quién se puede hacer un plan de pensiones que le garantice una jubilación? ¿Qué intereses tienen quienes tratan de fomentar que nos tiremos en brazos de los bancos? No queremos planes de pensiones. Queremos pensiones dignas porque nos las hemos ganado y porque el dinero que nos devuelven es nuestro, no es un regalo.