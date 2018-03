La pasarela saltó en mil pedazos

Aquellos que pensábamos que las opciones reales del Pontevedra para evitar el ridículo del descenso pasaban por no perder más puntos en casa nos quedamos ayer absolutamente desarmados.

El Majadahonda pasó como un rayo por Pontevedra y sin hacer nada del otro mundo goleó a un equipo granate que está más cerca que nunca de la tercera división del fútbol español.

Era el de Pasarón (junto al de Bouzas) el único encuentro de la jornada del grupo primero de la segunda B que coincidía al menos en parte con el horario del Barcelona-Atlético de Madrid que acaparaba toda la atención futbolística de nuestro país. Y es que ya se sabe que nosotros somos "más chulos que un ocho". Además, cada vez que la tvg retransmite nuestros partidos nos "pone de moda" (debe ser que nuestro equipo es poco conocido en Galicia e incluso en el resto de España) y que se "medio decida" la Liga de primera casi a la misma hora constituía un dato irrelevante a la hora de no variar ni un ápice las costumbres pontevedresas aún a riesgo de que el ambiente en el ex vetusto pudiera terminar siendo realmente desangelado en un partido tan importante para el equipo.

No contentos con lo anterior, el Viernes nos enterábamos que por necesidades de programación de la propia televisión gallega el derby absolutamente trascendental que se disputará en O Vao entre Coruxo y Pontevedra se disputará el Sábado a las cinco de la tarde. Ese dato no resultaría especialmente llamativo sino fuera por que los granates disputarán el miércoles a las ocho de la tarde el partido de ida de semifinales de la Copa Federación (ahora más garrafón que nunca) contra el AT. Saguntino y en consecuencia ese adelanto complicará todavía más la preparación de un partido vital para no hundirnos ya irremediablemente en los puestos de abajo de la tabla.

No se trata, evidentemente, de incumplir los compromisos ya firmados con el ente público ni renegar de que la televisión gallega emita los partidos del Pontevedra pero sí se trata, en cambio, de decir alguna vez "esta boca es mía" y proclamar públicamente que el adelanto del partido al Sábado (si es cierto que este hecho se debe a la tvg) perjudica claramente los intereses granates y que no se puede jugar con el destino de un club histórico de Galicia de esta manera tan caprichosa y absurda.

¿De verdad justifican 47.000 euros anuales situaciones tan aberrantes como las del próximo fin de semana? ¿No se puede compatibilizar ese dinero con el sentido común en ocasiones puntuales como las que se acaban de describir?

Sea como fuere, el encuentro de ayer se rompió a partir del enésimo error defensivo del Pontevedra esta temporada. Hasta tres veces dejamos rematar al rival en nuestro área tras un saque de esquina y a la tercera fue la vencida.

Antes, Jorge pudo abrir el marcador en buena jugada y después del 0-1 Alex Glez tuvo otra pintiparada para empatar. En ninguna de las dos ocasiones se encontraron las redes del Majadahonda que bien es verdad que al margen de su tanto contó también con otras dos o tres ocasiones enormes para marcar antes del descanso.

La segunda parte fue un ejercicio de impotencia tremendo. En los primeros minutos el rival ya marró una oportunidad de las "infallables" dando vida al Pontevedra pero casi en ningún momento los granates dieron sensación de poder levantar el choque. Tampoco estuvo demasiado certero Luismi en uno de sus cambios pues si hay algún jugador que por muy mal que lo esté haciendo no debe irse esta temporada antes a la ducha ese es Alex Glez y menos si el elegido para el relevo es un Marcos Alvarez absolutamente desesperante cuya presencia en el campo no volvió a aportar nada positivo.

Hubo tiempo también para ver las evoluciones durante un cuarto de hora de Eder. Su presencia resultó completamente irrelevante y su presunto potencial no apareció por ninguna parte aunque las circunstancias en las que salió no eran las más favorables.

Con el paso de los minutos el Pontevedra se "moría" poco a poco en las proximidades del área madrileña hasta que en dos "contras" letales el Rayo Majadahonda asestó las definitivas puñaladas a un conjunto granate que ya no cuenta con la coartada de Pasarón para salvar el pescuezo y necesita irremediablemente ganar algún partido como visitante para no pasar por la humillación de un descenso del que se viene avisando desde hace meses.

Ayer fue un día triste, muy triste, para aquellos a los que esto nos importa y vivimos el Pontevedra CF con intensidad. Atendiendo al rendimiento del equipo fuera de casa la posibilidad de salvarse se asemeja cada vez más a un auténtico milagro.

La única esperanza que nos queda es apelar al compromiso de algunos jugadores cuya entrega parece indudable y ayer aunque sin ningún acierto se dejaron la piel a tiras para tratar de darle la vuelta a la situación.

A modo de ejemplo, ver a un chaval que no vino para esto como David Castro con todas sus limitaciones y errores (que los tuvo) intentarlo hasta el final ya sea de central o como ayer de lateral debería provocar sonrojo en algunos otros que con más nombre y caché se están pasando toda la temporada "sin pegar un palo al agua".

Llegados a este punto es la hora de Edu y aquellos que quieran salvar el barco. Si hay algún otro u otros que no lo tienen claro o incluso dudan en arremeter con un hacha contra el casco de la embarcación deberían optar por quedarse en casa viendo la tvg pues de esa forma resultarían bastante más útiles para la causa.

Antes de terminar esta columna me gustaría enviar un par de recomendaciones a la comisión antiviolencia de nuestro fútbol que en días pasados ha vuelto a propinar un buen crochet al derecho fundamental a la libertad de expresión diseñado en esa nuestra Constitución Española con la que muchos se llenan la boca por las mañanas para luego soslayar por las tardes sus preceptos de una manera ciertamente intolerable.

Como quiera que para esta Comisión enseñar en un campo de fútbol la bandera "estreleria" es un hecho digno como mínimo para que se abra un procedimiento

sancionador por la agitación sufrida en la afición rival, propongo mediante este escrito abrir otro expediente de esa naturaleza a los tres jugadores visitantes que ayer cometieron la osadía de perforar la meta de Edu hasta en tres ocasiones provocando en la escasa pero entregada afición granate un desasosiego y "enfervorizamiento" de espíritu notable. ¿Cómo se les ocurre a estos mozalbetes del Majadahonda agitar de esa manera el orden público en el tranquilo estadio de Pasarón haciendo tres goles como tres soles?

Para el caso de que la citada comisión antiviolencia del nuestro fútbol (que tampoco debe tener muchas nociones de lo que significa el pluralismo político consagrado igualmente en nuestra Constitución) no entienda como sancionable las acciones de los jugadores rivales en el día de ayer, propongo alternativamente que se "meta un puro" de los de verdad al colegiado del choque que hasta en dos ocasiones agitó a los aficionados presentes en el campo al ignorar dos caídas en el área de David Añón.

Tampoco es de recibo que esa paz social con la que la afición granate asistía al encuentro se vea perturbada por un "trencilla" que soliviantó de esa manera a los tranquilos seguidores pontevedreses poniendo en riesgo la seguridad de todos.