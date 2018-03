Desnúdate. Quítate la falda, las lágrimas, las insignias, la ideología. Desnúdate como si nunca, si nunca fueras a morir. Mira al otro desnudo, fiero, personas tocando a personas, sin carnet político o raza, sin nombre, sin identidad. Haz nudismo de la inocencia, qué hermoso, qué dulce, qué rabia si de repente todo el Mundo hiciera nudismo feroz. Si se quitase las banderas y las presiones y los miedos, desnúdate como si fueras un ser humano como yo. Espinete hacía nudismo y su vida era dulce, rosa, cantaba ternura continua, no tenía sexo ni dolor.

Desnúdate, yo me desnudo, así frente a frente, muy suave, como si fuéramos amigos, o como si fuéramos dos.

Destapa la frente y la vida, el corazón y la tristeza, quítate la máscara, venga, vamos a conversar tú y yo.

Pueblos divididos, manchados, géneros enfrentados, rabia, guerra entra partidos y sexos, división conveniente, sí. Qué pasa si nos desnudamos y si reventamos al Miedo, qué pasa si nos rebelamos y nadie nos puede callar. Qué pasa si en vez de juicios llevamos un carnet de fiesta, y si nuestra única divisa es la arteria, la luz, la piel. Hola querido 8 de Marzo, pronto tomaremos las calles, yo iré descalza y tú desnudo, como dice Marea, sí, como la canción marinera que habla de sal y caracolas, como esa música inocente que nos acuna la emoción.

Como Tchaikovsky, como Mozart, o como Scorpions, así aferrados, así juntos, mecidos por una canción. Populares y Socialistas, Podemitas, Bloqueiros, Rojos, Azules, Verdes y Amarillos, Animalistas sin color. Desnudos, desnudas, atados solamente por unos dedos, solamente por una idea: desnudarnos en Igualdad. Siempre me sedujo el streptease, el streptease del sentimiento, es algo conmovedor, bravo, es valiente y es ideal. Aunque esas cosas no se lleven, si desnudando hacemos algo, quizá haya pensiones y panes, menos circo, menos horror.

Estoy cansada, muy cansada, de maniobras de descrédito, estoy realmente agotada de llevar ropa sin olor. Y de cubrir mi fantasía con una capa de cuidado, con polvos de miedo y de rabia para que no rompan mi voz. Que se desnude todo el mundo, y las verdades por bandera, vamos a ser de los sesenta, y vamos a hacer el amor. Y el amor se hace militando, pero militando en la aurora, y repartiendo la inocencia, y postulando libertad.

Desnúdate, es fácil, tú puedes, no pienso predicar discurso, demagogia, verbo, política, la polis es quien manda aquí.

Y la polis está desnuda, y necesita de un abrazo, y nuestras venas son iguales, estamos hartos de sangrar. Venga, me quito la chaqueta, y tú te quitas los zapatos, y el otro se quita la máscara, y la otra se quita el temor. Y nos quitamos las mentiras, y cada uno sus heridas, y las juntamos, coagulando, y mezclamos el PH así. Llevo tiempo reflexionando a qué ideología venderme, porque parece que la ética no es lo que se lleva aquí.

Y he decidido que el nudismo es el carnet que me interesa, he decidido que mi alma no sirve para obedecer.

He decidido que mi precio es más alto que conformarme, y que mi perro idealismo me sirve para continuar. Para dormir fiera y tranquila, y que si el Infierno me tienta, es mejor enseñar los dientes pero no mancharse de cal.

Así que desnúdate, venga, todo el mundo en pelotas, pronto, que los partidos se acuchillan y la desigualdad es legión.Y la violencia siempre vista los corazones abatidos, pero si los nuestros son tiernos, seguro que laten mejor.

Yo nudismo, yo personismo, ese será mi último voto, cabalgaré por las entrañas de aquellos que quieran correr.

Y vamos todos a una cala donde nadie lleve lujuria, donde nadie lleve silencio, donde nadie lleve ambición.

Y si somos locos o amos, o reinas, o parias, o niños, a lo mejor somos de carne, de materia humana y de luz. Y a lo mejor nuestras miserias así desnudas, así abiertas, pueden supurar realidades que se carguen la necedad.