La Ventana Indiscreta: Sororidad

En un pequeño pueblo árabe, la "tradición", en la que se encuentran muy cómodos los hombres, exige que las mujeres vayan a buscar el agua a la fuente que nace en el alto de una montaña. Bajo un calor asfixiante, acarrean el agua cargando sobre sus hombros o con una cinta en su cabeza de la que penden dos calderos de agua, que tienen que transportar hasta la aldea.

Los hombres no sólo no comparten el trabajo de recoger y transportar el agua, sino que cuando las mujeres le plantean la necesidad de construir una pequeña fuente en el pueblo utilizando los ingresos que les genera el turismo, la mayor parte rechazan esa idea porque significaría ceder, y en sus palabras: "si ahora le damos eso, después nos pedirán más ……".

Ese es más o menos el argumento de una película aconsejable, La fuente de las mujeres, y la traigo a colación por la celebración del próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer, en el que diferentes colectivos convocan en 70 países una movilización en la que tratan de visibilizar el trabajo de las mujeres y la discriminación de género.

Pues bien, aquí en España se producen discrepancias no sólo en el apoyo a ella, sino en el tipo de huelga a realizar. Algunos y algunas se oponen por que la tachan de "ideológica", y me pregunto, ¿acaso no debemos luchar todos en contra de la discriminación laboral y a la desigualdad?, ¿acaso no debemos tender a mejorar y transformar la sociedad en aquellas cosas que son de "sentido común"?, como diría nuestro presidente.

Y si todos estamos de acuerdo en que las reivindicaciones son justas, ¿por qué no apoyarlas?, pues por la tradición, por no ceder, porque no está en sus planes mejorar la situación de las mujeres, ni buscar puntos de encuentro con los que presentan otras alternativas. En definitiva porque significaría perder el poder, que en la mayoría de los casos están en manos de los hombres

El marco de sororidad (solidaridad y concordia entre mujeres), el saber que todas juntas son más fuertes que por separado, que la complicidad de muchos hombres es necesaria para que se haga justicia, es necesario para mejorar nuestra sociedad.

Nosotros (yo el primero), debemos ser copartícipes de esa transformación de la realidad. Hablar y actuar menos como hombres y más como personas.

@novoa48