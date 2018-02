Mariposas de hiel

Suavemente la brisa nos penetra la cara,

y se adentra en las carnes esa furia tan rara,

como un ansia terrible de morir y matar

porque hay mundos hostiles que nos vienen gigantes,

y añoramos los tiempos inocentes del antes,

y se agotan las fuerzas para abrirse y luchar.

Envejece tu cuerpo, se desata tu rabia

y en las venas corruptas se emponzoña la savia…

No, no vale ser niña y no vale temer

porque un mundo de lobos te golpea las sienes

y no sabes, cariño, ya si vuelves o vienes,

y las luces del alba ya te quieren morder.

Despedazan tu arteria los principios heridos,

intentando abrir paso caprichosos latidos..

Pero no, ya estás muerta, solo sabes herir

pues si a hierro te matan, te defiendes a escudo,

asesinas el aire sin fusiles ni embudo,

es el arte, preciosa, de aprender a vivir.

Como dice Mafalda, o tú cambias el Mundo

o él te cambia las venas, desdeñoso e inmundo,

no se puede vivir en palacios de tul

y en los mares más fieros amaneces mojada,

con los párpados prietos y la vida entregada,

con las venas abiertas, derramando tu azul.

Cualquier día se abre una brecha en tu cuello

y te salen palabras vomitando a degüello

esta injuria poema de la fraternidad,

cualquier día te cansas de fingir mariposas

sobrevuelas gritando sobre todas las cosas

ese cerco terrible del país libertad.

Cualquier noche te adhieres a volar más deprisa,

y le partes la cara a tu vena sumisa,

y renaces más Fénix que una gota de sol.

Cualquier tarde le escupes la verdad en los labios

a esos rostros oscuros , a esos cocos tan sabios,

cualquier día revientas este idiota guiñol.

Ya quisieran, muchacha, que tu yugo rindieras,

que sin ruido y en calma de la vida te fueras,

ya quisieran oírte deshacerte y llorar,

Qué penuria que intentes recaer en lo mismo…

renacer como fiera de ese tórrido abismo,

¡Qué tristeza que adores resurgir y brotar!

Y sabéis , enemigos, que mi piel no se toca,

ni se vende mi llanto ni se calla mi boca,

ni se insulta la letra que devora mi piel,

y sabéis, mil falacias vertiréis en mi pelo,

que seré de miserias repelente y pañuelo,

volveré en mariposas vuestro reino de hiel.