¿Legislatura perdida, por qué?

Cuando el PP se ve amenazado por una comisión parlamentaria que hurga en sus problemas de corrupción, contraataca con otra en el Senado para acusar a Ciudadanos de lo mismo. No seré yo quien defienda a los naranjas, pero tratar de comparar un posible error contable con las tramas que el PP tenía en Valencia y Madrid es, cuando menos, de una caradura estratosférica.

En realidad, lo que hace el PP no es más que la típica reacción de defensa, acusando al adversario de lo mismo que éste le acusa a él, con el fin de que emplee más tiempo en defenderse que en argumentar sus acusaciones. Vulgarmente se conoce como el "y tú más" y es una técnica que dominan los partidos políticos y que los ciudadanos tragan sin reparos.

Ya sabemos que la política es una actividad que requiere de enormes dosis de cinismo. Se enzarzan en discusiones partidistas inútiles que solo buscan dañar al adversario, en lugar de preocuparse por los verdaderos problemas que tienen entre manos.

Ahora mismo, estamos en un momento muy malo para la política, con dirigentes mediocres que no están preparados para afrontar los problemas que tenemos. Los partidos dan por amortizada la presente legislatura y se dedican a esperar que llegue el momento de nuevas elecciones. Para ellos, una legislatura solo es válida si gobiernan con mayoría suficiente que les permita hacer y deshacer a su antojo. Si la situación requiere de pacto, negociación o acuerdos, entonces es mejor esperar a la siguiente legislatura. Total, ¿qué son cuatro años? Ellos seguirán de diputados y los ciudadanos que estén en el paro pueden aguantar.

¿Por qué dan la legislatura por perdida? ¿A quién beneficia esta situación? ¿Por qué no se legisla para resolver los problemas que tiene el país? Y lo más curioso, ¿por qué todos los partidos coinciden en dar por perdida la legislatura? Unos porque sostienen a un Gobierno en minoría, y otros porque, a pesar de conformar una mayoría parlamentaria de izquierdas, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no proponen, dialogan y pactan en lugar de estar discutiendo si son miembros o "miembras"?

Quizás porque viven muy alejados de la verdadera realidad de la gente. Mientras ellos pierden el tiempo en comisiones de investigación inútiles, cobrando por estar en ellas y asegurándose una suculenta jubilación, la sociedad trabajadora mantiene el pulso del país. Eso sí, nos dicen que nos hagamos un plan de pensiones porque, como posiblemente tengamos problemas para mantener el Sistema Público de Pensiones por culpa de su deficiente gestión, tenemos que ahorrar. ¿Quiere eso decir que también están en peligro sus pensiones?