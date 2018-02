Cómo emprender cuando tienes miedo

Cuando el miedo aparece siempre funciona pensar de manera positiva para calmar los síntomas de angustia. Sin embargo, el miedo puede ser paralizante cuando se trata de ejecutar grandes proyectos, como un emprendimiento, por ejemplo, y sus consecuencias mucho mayores.

La mayoría de los temores a los que se enfrentan las personas que han tomado la decisión de empezar trabajar por sus propios sueños es el miedo a fracasar, a no saber cómo introducirse exitosamente en el mercado, no estar a la altura de la competencia, tener miedo a cometer muchas equivocaciones, o que su idea no resulte tan genial como pensó que lo sería.

El miedo es una de las emociones primarias del ser humano que le ha acompañado desde el inicio de la humanidad con el fin de garantizarle la supervivencia. Aunque hayan transcurrido millones de años de evolución, este modo de sentir, tan básico, sigue presente en el hombre.

Ahora bien, lo que ocurre en el presente es que en muchas ocasiones activamos esta emocionalidad sin que la amenaza de peligro sea real, sino que la creamos con nuestros pensamientos, creencias, o simplemente por haber escuchado algún comentario desfavorable e imaginemos que puede ocurrirnos a nosotros.

Sin embargo, tomar esas creencias como si realmente estuviesen en nuestro entorno no significan que verdaderamente lo estén, ni que existan probabilidades de que ocurran.

A continuación, enumeraremos una serie de temores que suelen presentarse cuando piensas en emprender y la manera para superarlo.

Consejos para emprender cuando sientes miedo

1-Si te asusta no tener suficiente dinero: al momento de iniciar el negocio, entonces puedes dar a conocer tu idea de emprendimiento y revisar las solicitudes de varios socios para ver cuál cumple con la condición de tener mayor capital, además de las otras cualidades que tu negocio necesite para funcionar de manera exitosa. También puedes preparar un plan de negocios y buscar inversionistas, quienes sólo te apoyen con el financiamiento, pero que te permitan estar a ti al frente cuando se trate de tomar decisiones importantes. Otra opción son los préstamos, siempre y cuando los asumas responsablemente y bajo asesoría de contadores, ya que son una gran responsabilidad.

2-Si tienes miedo al fracaso: este temor disminuye cuando conoces bien el mercado en el que pretendes introducirte. Estos estudios reducen las probabilidades de tener un fracaso. En realidad, el miedo a fracasar también está vinculado con el temor a vivir pérdidas financieras, pero si conoces el público al que diriges tus productos, su comportamiento y sus preferencias, será muy difícil que fracases. Son muchos los factores que influyen en el éxito de una idea, incluso el espacio geográfico en el que se operará el negocio, pero mientras más profundo sea el estudio de mercado, más éxito tendrá garantizado el emprendimiento.

3-Si te asusta comentar tu idea y que otros la tomen: entonces tampoco estás ante un hecho real capaz de asustarte, ya que actualmente son muchos los abogados especializados en patentar productos y todo lo relacionado con los derechos de autor y registro de una marca. Sólo basta asesorarse con un especialista y dar los pasos necesarios para que todo quede a tu nombre y puedas dar a conocer tu idea a miles de personas y escuchar todo lo que estas puedan decirte al respecto.

4-Si temes no saber suficiente: para seguir adelante con el negocio, porque tal vez lo que hayas estudiado sea distinto a lo que ahora deseas hacer, tampoco debes temer. Este miedo cada vez se vuelve más irreal a medida que se abren nuevos canales para obtener aprendizajes nuevos. Puedes formarte en el área de tu interés, de manera presencial o a distancia, inscribirte en seminarios, talleres, cursos, talleres de capacitación, entre otros. Si te gusta una nueva idea, esto quiere decir que ya tienes motivación para aprender lo más que puedas al respecto. Y, aunque no te conviertas en una persona experta de la noche a la mañana, siempre podrás contar con la asesoría de otros especialistas. En todo caso, un emprendimiento jamás se sostiene con la opinión de un solo profesional, sino de muchos.

5-Si siente pánico a “no ser suficiente”: porque crees que las ideas de los demás serán mejores, entonces ya tienes el primer motivo de peso para empezar. Si observas que hay competencia ruda en el sector de tu interés, quiere decir que tu idea tiene bastante salida y que si añades un elemento diferenciador podrás tener una presencia notoria.

Estos miedos que te hemos presentado son los más frecuentes. Por ello, también te hemos dado a conocer la fórmula para disminuirlos, o los motivos que existen para que te des cuenta que estos temores muchas veces son infundados.

Es normal sentirse angustia con tantas opiniones que existen sobre los emprendimientos y, cuando estamos próximos a empezar nuestros proyectos, son más las personas que nos dicen que todo fracasará que aquellas quienes creen en nuestra idea.

Sin embargo, si observas detenidamente, podrás notar que no todas las personas que emiten opiniones han tenido éxito en sus ideas, y esto se debe a que nunca lo han intentado, y quieren anular tu entusiasmo.

Quien te estima y desea lo mejor para ti, aun cuando haya fracasado emprendiendo, siempre te dará consejos para que tú lo hagas mejor y esta es una gran diferencia que debes aprender a percibir desde que te dices desde el primer momento que emprenderás.