Pero que modernos e que europeos, oes

Asistimos a unha nova e máis moderna entrega da doma e castración, disfrazada de modernidade e de igualdade de oportunidades. Un político, de nome catalán, propón que as linguas cooficiais deixen de ser obrigatorias para os funcionarios en cada territorio, por lei estatal claro, nos que aínda é obrigatorio, que non son todos por certo. Unha medida cando menos moi culta e que preserva a riqueza do Estado, non si?. Coido que inspirada por ese gran líder do socialismo e Presidente da veciña Asturias: 'Sin lengua no hay nacionalismo' dixo, e quedou tan tranquilo, que grandeza de ideas.

Son xenialidades da nova política, a intención de mudalo todo, incluso a calidade de atención dos funcionarios, xa que para esta xente o verdadeiramente obrigatorio é saber castelán. E dicir, adaptar os administrados á administración, o que non fale castelán que o aprenda, nembargante ó que lle pagamos todos non ten por qué facelo.

Imos ser claros. Este partido, Ciudadanos, defínese como moderno e europeísta. Xa vemos que moderno non é cando aplica principios da política de 1486 e para desgusto dos propios laranxas tampouco son moi europeístas: 'o multilingüísimo é unha das claves da riqueza cultural de Europa con 24 linguas oficiais, cada europeo ten dereito a dirixirse á Comisión Europea na lingua oficial que considere e a Unión ten a obriga de resposta na lingua elixida', di o portal da Unión. Máis ou menos como propón o Sr. Rivera, non si?. Xa que logo porque non propón esta política en Europa, todos a falar inglés e francés. Moi fácil, porque é ridículo e choca coa esencia do proxecto de Europa.

Xa non imos falar de respecto, de historia, de cultura, de dereitos... Compre lembrar que a propia Constitución que tanto PP, PSOE e C´s veneran é a que fala dos principios de descentralizar e desconcentrar, de achegar a administración a xente, que fai logo Ciudadanos propoñendo isto? Pois xa o vemos centralizar e traizoar a súa propia esencia constitucionalista, que cousas ten a nova política.

Estes procesos de involución só fan que, cada día máis, perdamos o convoi de Europa, seguro que os socios ven con preocupación cada agresión que estes grupos fan a construción común, danando os dereitos dos pobos, os dereitos dos galegos, dos vascos e dos cataláns e daqueles que loitan polo recoñecemento da lingua nos seus estatutos como agora os Asturianos.

Quen pode acreditar en esta xente que se chama europeísta e fai propostas que están no camiño diametralmente oposto ó recoñecemento e dereitos dos cidadáns de Europa?

A resposta de nivel foi: 'Sin lengua no hay nacionalismo', isto xa se resposta só, Señor Presidente de Asturias, sobre algún tipo de nacionalismo saben moito na sua terra, teña respecto.