¿Qué ocurre si paramos las mujeres?

El próximo 8M será un día memorable en nuestra historia, porque las mujeres demostraremos que, si nosotras paramos, el mundo se para. El movimiento feminista ha convocado una huelga en 177 países, a la que se sumarán miles de mujeres trabajadoras, el movimiento estudiantil, partidos políticos (Unidos Podemos, PSOE) y, por primera vez, se contará con la cobertura legal de algunos sindicatos como: CGT, CNT, CI, UGT y CCOO.

Todas pararemos y no realizaremos ninguna tarea, demostrando que sin nosotras no se produce. Las mujeres tenemos muchas razones para manifestarnos, y entre ellas se encuentra que estemos predestinadas socialmente a tener que conciliar el ámbito laboral con el ámbito de los cuidados. Este hecho, injusto, es retroalimentado por nuestro panorama laboral. En 2017 el Ministerio de Empleo contabilizó un paro femenino del 57,22%, frente al paro masculino del 42,8%, siendo la brecha salarial actual del 23,2% (INE, 2018). Además, las mujeres estamos infravaloradas laboralmente, optando en un mayor porcentaje a puestos de peor calidad. La suma de todos estos factores tiene como resultado, que las mujeres seamos las primeras en plantearnos en dejar nuestros respectivos trabajos para dedicarnos a los cuidados. Acabemos con esta espiral sin salida y luchemos por conseguir un contexto laboral que nos permita ser independientes y libres a la hora de elegir nuestros futuros.

Todas pararemos, para que no haya ninguna mujer más víctima de violencia machista. Esta manifestación también pondrá el foco sobre las agresiones machistas, debido a la pasividad del gobierno frente a esta problemática social. Necesitamos garantías y protección. En 2017 hemos perdido una cifra espeluznante de mujeres, y en 2018 vamos camino de ello, con 5 asesinatos en apenas un mes y medio. No podemos permitir que asesinen a una más de nosotras. No podemos permitir que ninguna de nosotras sienta miedo al volver a casa. Y no podemos permitir que toquen a una de nosotras, porque si tocan a una nos moveremos miles.

Todas pararemos, porque hay muchas formas de sumarse a las reivindicaciones del Día de la Mujer: secundar el paro laboral, hacer huelga de consumo y labores domésticas, acudir a alguna de las manifestaciones, utilizar las redes sociales o simplemente parar, reflexionar y tomar conciencia. Lo indudable es que desgraciadamente tenemos muchos motivos para sumarnos al 8M.

Juntas podemos, unámonos en el 8M para luchar por ser dueñas de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Unámonos para ser independientes y poder decidir sobre nuestras aspiraciones y sueños personales. Unámonos por una sociedad justa, donde la igualdad no sea cuestionada. Y sobre todo unámonos para demostrar que sin nosotras, el mundo se para. Yo voy al 8M, ¿y tú?.