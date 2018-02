En la noche no consigo dormir

Hace más de dos décadas que no duermo a pierna suelta: a los 15 años fui consciente de mí mismo y de la sociedad que nos rodea, y desde entonces no he logrado pegar ojo en condiciones.

Por supuesto, a la tercera noche seguida en la que no logré pegar ojo ni pie con bola, tomé medidas ante tal asunto: la valeriana no me causaba efecto, los litros de tila tampoco, ni los remedios que me dio un chamán venido a menos que se publicitaba en un diario local dándoselas de hechicero muy reconocido en su África natal.

Finalmente, me fui al lado más ortodoxo de las soluciones y acabé en la consulta de un acreditado médico. “Esto es algo muy habitual en nuestros días”, me dijo. Y enseguida me vi tomando pastillas por doquier que, en resumen, sólo servían para que mi insomnio continuara vivo, aunque ahora condimentado con efectos revote que dañaban mi hígado y mis riñones.

A la vista de tales hechos, regresé al susodicho matasanos y me juró que poseía el método definitivo: una pastillita rosa recién llegada de EEUU y que lograba hacer caer en las manos de Morfeo hasta al individuo más pesimista y rayado que uno se pueda encontrar.

Tomé aquel fármaco y no resultó. Yo me metía en cama y a la media hora tenía ganas de asaltar el frigorífico. Un apetito atroz dominaba mi cuerpo, algo que, por supuesto, hacía que no conciliase el sueño, mientras me zampaba cuarto y mitad del pollo sobrante del almuerzo y un par de donuts glaseados como culmen azucarado a una velada acicalada por la gula.

Reaparecí en la consulta de aquel doctor y le comenté este sinsentido. El tipo abrió mucho los ojos y suspiró. Aquel efecto secundario que me hacía comer y comer de madrugada era tan raro que ni siquiera las farmacéuticas se habían molestado en especificarlo en los efectos secundarios del prospecto que acompañaba a las cuarenta grajeas rosáceas.

Así es que llevo más de dos décadas escribiendo de noche, leyendo todo lo que cae de mis manos, intentando no volverme completamente loco por la falta de descanso, incluso intento diluir mi consciencia y mi conciencia en las palabras que grandes autores decidieron plasmar en el papel por motivos de desafuero.

Lo cierto es que este tormento es tan inusual que sorprende al que menos se lo espera. Así es que desde hace un par de meses tengo tras de mí a una persona que gusta en pisarme los talones, acosándome insistentemente con llamadas telefónicas a las tantas de la madrugada. Presumo que haciendo esto, este ser procuraba descolocarme en medio de la noche, joderme el sueño y lograr que mi desvelo se prolongase hasta el amanecer.

Trastocada se quedó la pobre perseguidora al observar que yo le contestaba a las llamadas. Más adelante, y ante la insistencia atronadora, decidí colgar sin contestar, algo que la llevó a llamarme al mediodía ya que, visto lo visto, sería lo más lógico para apalearle el sueño a un insomne.

Y es que tal y como nos explicaba en sus textos el escritor chino Lu Xun: “En la noche no consigo dormir. Para comprender las cosas, es preciso reflexionar en ellas”.

Pues que así sea…