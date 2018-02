Mi querida España

Mucha gente ha cantado España, ha versado España y ha abanderado España. Como país, como estandarte, a golpe de pecho y de parlamento. Y me pregunto si alguien considera, en algún momento, la involución de nuestra España desde el Siglo XVIII hasta la actualidad.

Ya Mariano José de Larra en sus agudos artículos de opinión, describía "El castellano viejo", "Vuelva usted mañana", "Casarse tarde mal y pronto", una serie de hipocresías, maledicencias y vagancias propias del género de seres que pueblan esta "gran nación", destapando sus debilidades y el atraso de la burocracia. Después, en la generación del 98, el docto poeta Antonio Machado, que además de su infancia y los recuerdos del patio de Sevilla, nos habla en su poema "El mañana efímero" de La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía,

devota de Frascuelo y de María,

de espíritu burlón y alma inquieta,

ha de tener su marmol y su día,

su infalible mañana y su poeta.

En vano ayer engendrará un mañana

vacío y por ventura pasajero. (A.Machado)

donde retrata inteligentemente una España casposa, que exhibe el morbo y el vicio, donde se da pábulo a todo menos a la cultura y la honestidad.

¿Eran Larra y Machado profetas? ¿O es que el status quo, en tantos siglos evolutivos, refleja una involución en vez de la soberbia "evolución" esgrimida por los gobernantes? Venga, tenían bolas de cristal…¿o es que hoy día nadie tiene "bolas"?

Resulta, señores, señoras parlamentarios, que hallámonos en el año 2018, pleno siglo XXI , y la cosa no avanza. Excúsenme la ignorancia en terrenos políticos, estoy en pañales en el periodismo de opinión. Y por eso me permito el atrevimiento, la ignorancia es muy atrevida. Y he decidido mojarme un poquito además de desnudar mi piel y mi pantalla en egocentrismos sentimentaloides que en nada favorecen mi salud ni mis arterias (zas, encajo bala, zas, me yergo). Soy muy difícil de matar.

Señores, esta España está caduca. Esta España sigue invisibilizando la cultura, metiéndose en la manga subvenciones que podrían ser destinadas a Sanidad, centros de día, engrosando la industria farmacéutica con fármacos que crean diagnósticos, temblores, etiquetas. Que generan enfermedades del espíritu, si es que existe, si no nos lo matan. Esta España , señores, y excúsenme que no lleve bandera, pero ninguna, porque no hay trozo de tela que represente a un ser humano (o a una sera humana); esta España de circo y demagogia no nos vale. Mientras sigan siendo índice de audiencia programas donde tertulianos y tertulianas se pelean por el color del tanga de la última conquista de Paquirrín,o se hacen polvo como tiburones (poner el "Sin Luxe" o un programa de lobos del National Geographic, chicos, es prácticamente lo mismo). También me encantan las Primeras citas donde se juntan en torno a una cena, que el programa ni siquiera les paga, y se morrean o se hacen trizas, todo el pro del exhibicionismo amatorio, qué maravillosa lección de Amor a la Carta.O esos espectáculos donde un paisano y una paisana en pelotas se conocen en una playa (maquillados, depilados, tatuados) y hacen apología del flechazo submarino, esta cultura no es pan, sino circo. ¿Saben que existe el cine clásico, La Metamorfosis de Ovidio, El Jardín de las delicias del Bosco, la música de Mozart, Bach, Vivaldi?Arte, cine, literatura, ¿saben los críos que además de la consola existe el libro y que un abrazo puede curar más que una actividad extraescolar?

¿Saben que eso está a nuestro alcance, que ya no hace falta inventarlo y que nos puede rescatar? Sintonícennos en cultura, que la estamos desaprendiendo.

Adentro el humanismo, cómo duele, cómo molesta, pero creo que en el Renacimiento la gente sí sabía pensar.

Miren qué programas,( con mis respetos), ya cuyos títulos imperativos nos inducen al fascismo de acción: "Cásate con X,""Sálvame", "Cámbiame", en todo momento reflejan qué es lo que el sistema desea hagamos: subordinar nuestra estética, pensamiento, sexualidad e intereses a SU servicio. "Compra, enseña, presume, haz…máxima del reggaeton, papito, agárrate a mi pantalón"…Y eso, estimados, eso y los patrones anorexígenos y la cultura del brutalismo, eso moldea las mentes de los futuros pilares de este país. Y eso lo lleva a la bancarrota, a la vulgaridad, al desastre. Eso mata la crítica y revive el borreguismo. Eso interesa, sí, sin duda.

Discúlpenme la teoría conspiranoica, pero me parece que algo está fallando y no es el pueblo. Me parece que sigue vigente esa máxima del despotismo ilustrado : «Tout pour le peuple, rien par le peuple» ,(Sr, Rosseau, traducimos): "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Que dicen que la historia es cíclica, si ya lo veo, qué original. Siento no entender de política,y no tener sueldo de concejala (ni de ningún otro tipo, pero qué bien, significa que no tengo precio, y que no hay nada que puedan quitarme, ni las malas lenguas, ni el miedo) pero como ciudadana, y en virtud del derecho a la expresión , opino…que resulta indignante y asqueroso que se permita el mobbing ,el bullying (acoso, hostiar a un compañero, abusar de su integridad física, dejemos los americanismos..¿no somos tan españolitos?) y se aplique la discriminación sexual en sectores de los cuerpos de seguridad donde debería observarse una integridad…

Me parece que esta España del fachismo, fascismo y homofobia es la misma o peor que la de Larra.

Sigan pidiendo penas de cárcel para los rapperos y salvando el trasero a los corruptos, sigan censurando el arte y la palabra con mordazas, sigan despedazando libertades y dividiendo pueblos mostrando la información que les interesa. Claro que sí, España va bien. Para algunos, va excelente. Porque desde sus cómodos sillones parlamentarios, todos sin exclusión permiten que esta barbarie continúe. Sigan prometiendo que bajarán los impuestos y subiéndolos, sigan haciendo por las pensiones y los puestos de trabajo (que no tenemos, oigan, cientos de licenciados en este país, montones de pensionistas que se quejan), sigan haciendo demagogia de verbo y sin salir a la calle a mojarse, a preguntar, a partirse la cara por el pueblo. Porque eso sí sería política.

Política la hacemos las personas desde el momento en que ejercemos un derecho a voto, a opinión , a libertad que nos es negada, manipulada y explotada desde todos los ángulos posibles. Y es pésima política cuando aumentan las cifras de violencia, de género o sin género, y bajan las conciencias.

Cuando hay más cárceles y menos escuelas, cuando revive la tecnología y nadie sabe cómo huele un libro. Sí, rayos, mi querida España. Pues esta España no me gusta, y a Cecilia, señores, tampoco le gustaba. Hay una parte de esa canción censurada que no salió a la superficie , y es que en los primeros versos decía :"esta España muerta"…

Yo veo morir a España, veo que agoniza como un enfermo eutanásico al que le están poniendo un cruel gotero. Como un diabético al que le dan golosinas y le aceleran la muerte. Yo veo desilusionarse a las personas, personas con rostros y venas, en jornadas laborales esclavistas, pidiendo derechos a voces, rompiéndose los cuernos por una libertad violada, manchada, vendida. Yo veo morir a España, y me dan ganas de plantarle un beso en la boca y decir, chica, resucita. Y a lo mejor si en lugar de política, estimados, en este país hubiera más Poética, (Aristóteles, resucita, que tú también fuiste profeta); el Humanismo Zombie tomaría las calles y terminaríanse las banderas, los bandos, las demagogias y las fobias.Y tendríamos un verbo puro, sangrante, de fraternidad.

Mi querida España, das grima.Ven que te cojo de la mano y ten pongo una tirita de verso, con A de amor, con D de Dignidad, F de Fuerza, K de Kamikaze , M de Mundo, P de Pueblo, y U de Utopía.

Con Z, de zasca, zasca a toda esa burrocracia.

Rebuznemos otro alfabeto, no vendría mal para empezar.

Zasca, pasa la hoja y camina. Mi querida España, te siento, y estás tan muerta como yo. Por eso digo, resucita, y deja de sentirte esclava. Porque no eres una locura, una falacia, ni un partido, ni un hombre, ni una zorra. No, cariño, no, no lo somos, aunque nos lo hayan dicho, eso y cosas mucho peores. Mi niña, levántate y anda, que si Lázaro pudo, tú también, y ese no llevaba bandera.

Eres eso que hemos parido. Esa maravilla, ese horror. Nuestro producto, nuestra hija, nuestra utopía y nuestro desastre. Y nos cabreas, y te amamos. Como nos pasa con nosotros. Y en nuestras manos está revivirte. Mi querida España, maldita, cariño, reacciona. Yo voto libertad. Mi candidatura, Espinete. Siempre pensé que un dirigente debería ir por ahí sin armas, sin sexo, a pecho descubierto, con las intenciones desnudas y silbando una rebelión.