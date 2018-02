La opinión desnuda

Y es que los artículos de opinión, aunque algunos no lo crean, además de estar de moda cada vez se tienen más en cuenta. Nos deleita Isabel Coixet con un artículo de opinión en El País que decidió publicar tras preguntarle en varias de las entrevistas que ha realizado en los últimos meses para promocionar su última película "La librería" qué opinión tiene sobre el movimiento #metoo y sobre las denuncias por acoso. Isabel sostiene que "el #metoo no puede quedar tan sólo en un hashtag pasajero. Debe tratarse de un auténtico cambio entre hombres y mujeres, para que haya un diálogo real que deje claro sin ninguna duda lo que está bien o lo que no". Y habla de la necesidad de que haya una "reparación histórica" al hablar de la discriminación positiva y sus cuotas. Y es que las reparaciones históricas, aunque tarden en llegar, siempre serán bienvenidas. Y más aún cuando se habla de mejorar las condiciones salariales de muchos o de justicia social.

La periodista pontevedresa María Varela nos describe en un apasionado y delicioso gallego, a través de su artículo "No nos metamos en eso" el porqué ni tan siquiera durante las comidas familiares navideñas está bien visto hablar de feminismo o de un tema tan importante como lo es la brecha salarial y las desigualdades. Su dulce vocabulario entrelaza cada frase con tanta sutileza y maestría que en seguida se contagia su pasión por las palabras. Transmitir esa pasión y conseguir que la sintamos como propia es un logro que no todo el mundo consigue. María desnuda su alma en cada artículo lentamente, dejándonos en cada ocasión con ganas de más.

Margarita Rosa de Francisco, una columnista y actriz colombiana, ha recibido duras críticas por un artículo de opinión llamado "Intelectuales" a los que confiesa que "de cualquier modo, soberbios o compasivos, los envidio a todos amargamente". Es una escritora brillante, valiente e imperdonablemente bella. Por lo visto otras escritoras, como una tal Elsy Rosas, que ya le llega con su nombre como para tener que añadir nada más, pone a pan pedir a Margarita por entender inaceptable su intromisión en la escritura, pues no le perdona su pasado como protagonista en una telenovela. Y es que el pasado, por lo visto, obliga. Y eso de escribir debe de ser sólo para señores muy poco agraciados con gafas de culo de botella o mujeres con nombre de prostituta barata. Una pena.

Juan Soto Ivars nos da una opinión de mierda (según su propia aclaración) a través del genial artículo que escribió sobre el escándalo que ha llevado a la directora de la mejor galería de arte de Manchester a retirar de la sala el fascinante cuadro del prerrafaelita John Willian Waterhouse titulado "Hylas y las ninfas" para poder colgar la gente su opinión a través de un triste post-it. Por lo visto los pechos descubiertos de las ninfas eran demasiado provocadores. "Mi opinión de mierda es más valiosa que el prerrafaelismo" sentencia Ivars con su particular ironía. El mismo Ivars, con la misma particular ironía y tras la presentación en Pontevedra de su libro "Arden las redes", me agasajó con una singular dedicatoria en la que me definía como "amor dorado". Opinión que espero nunca nadie califique de mierda y que bien podría haber salido del mismísimo Pedro J Ramírez. Aunque debo aclarar que Ivars y yo tan sólo compartimos un par de cervezas durante una animada charla tras la presentación, he de confesar que su opinión desnuda me dejó la mar de contenta. Si bien adolezco de una perversa curiosidad de cómo me habría definido tras una noche de amor desenfrenado.

También podríamos decir que el dramaturgo Lope de Vega nos expresó su soberbia opinión de lo que él pensaba que era el amor a través del magistral soneto "Desmayarse, atreverse, estar furioso". Describe este padecimiento humano con las contradicciones que se merecen, pues algo sabría él del amor conociendo los muchos casquetes que se debió echar. El amor y su amor por las mujeres, fueron su auténtica pasión además de la escritura.

Y al igual que Margarita, los envidio a todos amargamente.