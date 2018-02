Cronicones… ¿ignorancia o protagonismo?

En las grandes bibliotecas hay un departamento denominado "CRONICONES". ¡Narices! ¿A quienes se refieren? ¿Qué es un cronicón?

Los libros escritos sobre eventos históricos sin base fundamental, escritos sobre unos indicios sin investigar y sin analizarlos dentro de la cronología del entorno de su época. A los escritores de estos libros los clasifican como cronicones, unos manifiestan su falta de ignorancia, otros su afán de protagonismo.

¡Abundan y prosperan! Francesillo de Zúñiga forma escuela en este género. Hay oscuridad de su vida hasta que entra de sirviente en la casa del Duque de Béjar, Alonso II de Zúñiga y Guzmán. (1460-1431, primer caballero del reino, del Toisón de Oro. Fue consejero mayor del emperador Carlos V. Participó en la guerra de Granada desde 1482 -1492. En la derrota de los comuneros de Castilla en 1520).

Apuntan que nació sobre 1480. Ocultó su ascendencia y nombre de pila, dejando varios interrogantes: ¿Judío? ¿Sastre? El cronicón que lo tomó como base histórica para defender que Madruga es Colón, es libre de esclarecer lo que vamos exponiendo.

Otra incógnita que varios escritores tratan de averiguar .., ¿cómo consiguió que le considerasen conde don Francés de Zúñiga..? Leídos a varios, nos refleja a personajes que presentan un gran curriculum de títulos de cultura, que no corresponden con la realidad. ¡Dicho más claro! Tuvo jeta de adjudicarse dicho nombre sin corresponderle.

Nació con un denario que explotó de maravilla: sarcasmo malicioso de gran humor, satírico en ridiculizar e inventar historietas contra personajes cuestionados en el entorno en que él estuviese en cada momento. Entretenía al duque y le satisfacía en sus intervenciones bufonescas. Acompañó al duque en todas las empresas, en visitas a la corte.

En 1517 muere el rey Fernando y el Cardenal Cisneros. Llega a España Carlos V lo conoce y le encanta el tono bufonesco. La datan el 28 de noviembre de 1517.

Durante las campañas bélicas y viajes del emperador el duque de Béjar era su acompañante, llevando a su afamado bufón, que hacía delicias con sus gracias a los presentes, generando odio a los ausentes.

No hablan ni explican el motivo de entrar en la corte del Emperador, estando vivo su mecenas – protector, data 1522. Carlos V le otorgaba licencia para sus insidiosos comentarios. Inició su crónica y se conocen datos sobre él, los que mencionaba. En 1525 escribió la famosa corrosiva "Crónica de Carlos V" recogiendo hechos del 1517, llegada de Carlos V hasta 1525. Dicha crónica, estudiada y analizada por académicos, historiadores llegan a esta conclusión: la más divertida crónica del siglo XVI. Haciendo cátedra en contar hechos sin objetividad, buscando la conveniencia de los presentes. (No alargamos las características del bufón; las aportaríamos si se interesan).

En esta crónica hace un comentario enrevesado llenos de embustes, buscando la gracia que Colón había viajado con sus hijos las Indias, relacionando a los hijos de Távora con los de Felipa Moniz y Beatriz Enrique de Arana.

La arrogancia no tiene límites y aducen que Madruga es Colón. Y no le llegan el bufón; aduce a documentos de Alessandro Geraldini, aduciendo que era amigo del descubridor. Hay una referencia que apoyó su proyecto.

Bibliografía: "erudito humanista de los reyes Católicos. Es conocido por su apoyo a Cristóbal Colón . Sirvió como tutor de los niños reales y más tarde acompañó a la Infanta Catharine de Aragón a Inglaterra , como su confesor . En 1519, a los 64 años de edad, viajó al Nuevo Mundo , y se convirtió en obispo de Santo Domingo, muriendo en 1524".

En estos dos pilares fundamenta su aseveración que Madruga y Colón es la misma persona. ¿Sorprende? Leído su obra encontramos una serie de argumentos que se contradice y no refleja con objetividad los hechos que aborda.

En cuanto al padre de Pedro Madruga, Fernán Yánez de Sotomayor, no era el potentado de la provincia de Pontevedra. En el siglo XV Galicia estaba dividida en siete diócesis: Coruña, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Orense, Santiago y Tuy.

La familia del castillo de Sotomayor era señor y dueño de grandes extensiones en la diócesis de Tuy. Pontevedra pertenecía a la diócesis de Santiago. Parece que sus astilleros los tenía en la Ría de Vigo.

Defiende que la madre de Madruga es Constanza Gonçalvez de Colón. Analizando archivos parece que no existió y desconocemos de dónde han documentado esta aseveración. ¡Aún más! Le añaden otro hermano, Bartolomé, y también hijo de la misma mujer. En debate abierto sobre Madruga – Colón, celebrado el 20 de noviembre del 2017, Don Guillermo García de La Riega expuso y demostró la no existencia de dicha mujer. Nosotros compartimos su postulado. Se publicitó, pero los cronicones no asistieron.

Seguiremos exponiendo argumentos documentados para esclarecer de modo definitivo todas las historietas infundadas sobre El Colón Gallego.

Afirmamos que Madruga no viajó a América. Murió en Alba de Tormes en 1486. El testamento de su hijo Álvaro de 1491 expresa que su abuela era una Zúñiga y que posiblemente los restos de su padre, Madruga, estén enterrados en Tuy.

Surgen unos interrogantes. Los planteamos. La opinión sincera de los que lean este ensayo puede esclarecerlas. En caso que lo que exponemos no refleje una realidad, pueden manifestarlo.

Notamos que no se indagó profundamente en el bufón, ni en su protector Alonso II de Zúñiga y Guzmán, posiblemente pariente de los hijos de Madruga, que estuvieron bajo la tutela Alessandro Geraldini en la corte. También estuvieron Diego y Fernando, hijos de Colón, como expondremos en otro ensayo.

¿Por qué Carlos V expulsó de la corte a Fracesillo y le retiró su protección? ¿Por qué su benefactor, Duque de Béjar, siempre estuvo en su ayuda y lo tuvo bajo su protección? ¿Por qué, muerto el Duque, fue asesinado a puñaladas? ¿Cómo consideran los estudiosos a este bufón, maestro en protagonismo? ¿Por qué los hijos de Madruga fueron acogidos en la Corte?

Les dejamos con estos interrogantes Si no tienen argumentos o documentación para esclarecer estos hechos, nosotros en otro ensayo mostraremos y demostraremos los motivos y coincidencias.

Pedro de Lorenzo y Macías.