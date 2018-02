Alegre ma non troppo

Me he permitido la licencia de utilizar el título de una comedia de 1994 dirigida por Fernando Colomo que pasó sin pena ni gloria por las taquillas españolas para dar nombre al artículo de esta semana. Podría haber elegido una versión más castiza que la frase utilizada por Colomo para bautizar su película. La usaba en muchas ocasiones el añorado Luis Aragonés. "Contento pero sin presumir", era uno de los "mantras" del sabio de Hortaleza que derramaba en las ruedas de prensa con esa cara de abuelo cascarrabias a medias entre el abuelo de Heidi y el inefable señor Scrooge.

Alegres, no faltaba más, hay que estar en primer lugar por la consecución de una victoria trascendental ante el líder de la categoría como igualmente trascendentes serán los seis partidos que nos restan por disputar como locales en el Estadio Municipal de Pasarón.

Estos tres puntos insuflan al Pontevedra CF una nueva ración de oxígeno y de esperanza que a buen seguro le vendrá muy bien para afrontar los siguientes choques ligueros.

Alegres, por supuesto, tenemos que estar en segundo lugar porque el partido de ayer enseñó en su segunda mitad a un Pontevedra sobrio y aguerrido que entendió a las mil maravillas como tenía que jugar esos segundos cuarenta y cinco minutos y que ejecutó su plan con una seguridad que apenas se recordaba por estos andurriales.

Con el ¿césped? de Pasarón más parecido a un campo de lechugas que a otra cosa sobre todo por la parcela central y el marcador en franquía, el equipo se plantó con aplomo sobre el terreno de juego fabricando una tupida red tanto en medio campo como en defensa que solo concedió una ocasión de gol al equipo madrileño solventada con maestría por ese portero que casi siempre aparece cuando se le necesita y que ayer nos ahorró otra nueva sesión de sufrimiento con una intervención sencillamente antológica a cabezazo de Arruabarrena. Además, fue capaz de aprovechar una indecisión del rival para hacer el tercero e incluso pudo aumentar el marcador en alguna otra contra que no encontró premio.

Alegres, faltaría más, debemos estar en tercer lugar por algunas actuaciones individuales de jugadores que con retraso, eso sí, empiezan a mostrar cosas que parecían escondidas en el fondo de sus camisetas. Por ejemplo, por primera vez esta temporada dio la impresión de que el Pontevedra jugaba con un delantero centro. Iván Martín, infrautilizado hasta hace un par de semanas, marcó el 2-1 con un cabezazo espectacular tras centro medido de Nacho López (ayer estrenó titularidad el asturiano cuajando un buen partido) y convirtió el tercero tras aprovechar en primera instancia un pase equivocado de un contrario, desembarazarse después cuerpeando con acierto de un "perro viejo" como Cata Díaz y terminar la jugada ganando a otro veterano de la guerra del Vietnam como Codina el "uno contra uno" metiéndole el balón entre las piernas. Si a estos dos bonitos goles unimos otro remate en las postrimerías del primer tiempo que salió fuera por poco y un trabajo constante de desgaste frente a dos centrales curtidos como los del Fuenlabrada, la conclusión es que su partido resultó ciertamente extraordinario.

Otro jugador que ayer resultó mucho más constante en su rendimiento fue Jorge Hernández. De él ya se ha escrito en otras ocasiones que atesora una calidad en tres cuartos innegable pero que sus apariciones "guadianescas" no eran suficientes para el equipo. Frente al Fuenlabrada sí consiguió una mayor regularidad en su juego y enriqueció al colectivo en más ocasiones con sus regates con el cuerpo o sus venenosos pases cerca del área rival.

O que decir de Alex Fernández. Otra pieza muy poco usada esta temporada y casi siempre de central. Ayer volvió al medio centro y aportó ese trabajo e intensidad en la presión que resulta muy conveniente además de sus ocasionales llegadas desde segunda línea y su nada despreciable capacidad para circular el balón.

Y alegres, como no puede ser de otra manera, hay que estar por último por haber recuperado esa conexión tan imprescindible entre grada y equipo que tanto se había echado en falta en las semanas anteriores. La gente volvió a vibrar con sus jugadores y durante el partido su aliento se dejó notar en muchas ocasiones. La merecidísima y larga ovación a su equipo tras el pitido final del árbitro es el mejor termómetro para medir la comunión que ayer si existió en Pasarón y que tanto se va a necesitar en el tramo final de temporada.

Ahora llega el momento del "non troppo" (no demasiado) o lo que es lo mismo, no presumir en exceso por el gran partido disputado frente al líder. En primer lugar porque la primera parte volvió a enseñar los defectos que venimos arrastrando desde comienzo de Liga.

Encajar de nuevo un gol en el primer minuto resulta desalentador y más cuando la jugada llega por otro desbarajuste defensivo del Pontevedra CF. Primero en banda derecha en la que las ayudas defensivas al lateral brillaron una vez más por su ausencia permitiendo la llegada en soledad del lateral rival para poner el centro. Después por la incapacidad de los centrales para colocarse con el orden adecuado en la defensa de ese centro provocando que el balón les superara con facilidad y llegara a las botas de uno de los mejores '9' de la categoría que no tuvo problema alguno para fusilar a Edu.

La otra gran ocasión madrileña en la primera parte solventada con acierto por Edu en primera instancia y desbaratada de forma increíble por Arruabarrena en segunda, llega también (esta vez por la izquierda) a raíz de un centro a ras de suelo que atraviesa gran parte de nuestro área sin que nadie aparezca para evitar el remate del que nos salvamos de manera milagrosa. Bueno es recordar, como ya se ha escrito más arriba, que esa actitud defensiva de todo el equipo se corrigió en la segunda parte en la que se defendió con ese orden y hermetismo que no se vio en la primera parte.

Y "ma non troppo", en segundo lugar, porque ahora toca jugar fuera y como ya todo el mundo en Pontevedra que esté interesado un poco en el equipo sabe el Pontevedra lejos de casa es un desastre absoluto. En el momento en que se consiga alcanzar fiabilidad como visitante para no tener que depender como el comer de los partidos de casa, alegrías como las de ayer resultarán incluso más grandes. Mientras eso no suceda soportaremos como podamos el partido del próximo Domingo en SS.de los Reyes y nos aprestaremos a vivir otra final dentro de quince días nada menos que contra un Racing de Ferrol en un partido que hará bueno ese tópico de no ser apto para cardíacos.