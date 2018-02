Detrás de la pantalla hay eso. Sí, sabes, un carmín corrido y unos labios secos de fe.Una cicatriz de endometriosis, una columna torcida, un corazón paria, una duda. Sí, detrás del seudónimo hay eso. La niña asustada, la paria, la que nunca se creerá el aplauso ni que es bonita, ni que es fuerte. Pero sabes, está detrás y seguramente lo viste, y seguramente lo vieron, como yo alguna vez os vi. Todos hijos del mismo miedo, todos con heridas abiertas, entes puros manipulados por un universo sin luz. Detrás de la pantalla hay eso, una taquicardia, un cariño a todas las voces del mundo porque aquí no puedo chillar. Y detrás hay carne y hay sangre, y unas caderas imperfectas, y un terror terrible a que alguien vuelva a abandonarme otra vez.Una certeza absoluta de que los amigos no existen, asi como los Reyes Magos o el Ratón Pérez, no lo sé. Pero quiero seguir creyendo en ellos y en las sirenas, y en que puede haber un diálogo sin pantallas y sin temor. Eso hay detrás de la pantalla y por debajo de las letras, es fácil si rascas un poco, siempre he sido un astro fugaz, y muy fugaz, y muy caído, cuando bajo del escenario se me corre el rimmel, la vida, y a veces quiero fenecer. Sé que puedo estar tan caída , o tan alta o tan miserable como cualquiera, y nunca creo en Triunfo ni en Desastre, no. Como decía Kipling, ambos, ambos son dos putos farsantes, no sé si acabaré en la calle pidiéndole limosna a un Dios. Mis palabras solo son eso, oxígeno enfurecido, la realidad que me fabrico para curarme el corazón. Cuanto más fuerte y más canalla más vulnerable y más derrota, cuanto más grite más deseo dejar siempre de respirar. Esto es el gran teatro del Mundo, nunca me enseñaron a hacerlo, soy como una niña pequeña que teje palabras de amor, amistad, rabia o fantasía porque ese es mi lenguaje , y porque no tengo otra cosa, otra cosa más que mi voz.

Te entrego todas mis palabras, te las regalo con mis miedos, a ti, lector de mi Inframundo, a ti, lectora del adiós, a todos, lectores del tiempo, a todas, lectoras del alma, siempre he sido bastante stripper en el terreno emocional. Así que si lees entre líneas si digo huye digo abrázame, si digo vete digo quédate, si escribo de lluvia es dolor. Pero detrás de la pantalla si digo amigo es amigo, si digo me muero es me muero, si digo tiembla…tiemblo yo

Detrás de la pantalla duermo con un osito de peluche y desnuda como un suspiro o como una rebelión. Y no soporto ni siquiera que me toquen balas palabras, ni en el cuerpo ni en la mente, porque sabes…no tengo piel. Y como a lo mejor te pasa o nos pasa siempre lo mismo, vamos a enterrar esas armas y vamos a firmar la paz, todos aquellos que creemos que las letras son espadas, quiero que les limemos puntas, que sean romas, de color. Quiero que dejemos de hacernos escafandras de verbo y rabia, quiero que me perdones pronto si alguna vez te lastimé. Quiero perdonar también todo el dolor y todo el daño, pero se me hace difícil si son de pantalla feroz. Quiero enmendar esas veces que no he sabido entender que a lo mejor al otro lado había aún más dolor. Sabes, detrás de la pantalla, se lo digo a ellas, a ellos, soy como polvo, no soy nada, Palabras para Julia, si, eso soy , palabras de cólera y palabras de decepción porque a mí me gusta mirar a la cara del horror, o de la alegría o del viento, y que me escupan a la cara la verdad más pura y desnuda, detrás de la pantalla no.

Me desnudo de la pantalla y ofrezco mi mano desnuda para que la estreches, la muerdas o le tejas un hasta adiós.

Detrás de la pantalla, escucha, que la mía es muy muy frágil, late ese tierno latido de mi asustado corazón. Siente que ya no lo resiste, siente que se está soterrando, quizás la guerra de las letras no, no sea para mí.Vamos a escribir utopía y vamos a escribir palabra, palabra hermosa, elijamos nuestra luz, no la oscuridad.

Y mi mente de adolescente a lo mejor no entiende nada, solo entiende que no soporta más guerra ni más traición. Si tú tampoco la soportas, quitémonos ya las pantallas, rompo mi pantalla y me corto una vena de rebelión si tú destrozas tu pantalla y dejamos de pantallarnos, y las personas empezamos a ser frágiles de verdad. Porque eso nos hace fuertes, porque eso nos hace humanos, porque eso nos hace dignos..porque tengo más miedo que tú.