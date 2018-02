El Rey cumple 50 años

El Rey ha cumplido 50 años pero solo lleva cuatro de reinado. Debería empezar por decir que no pretendo hacer apología de la Monarquía, y que soy partidario de que los ciudadanos elijan a todos sus gobernantes, desde el Jefe del Estado hasta el último concejal. Pero también debo reconocer que soy respetuoso con lo que tenemos, que abogo por las vías legales para provocar el cambio y que, mientras no tengamos otra forma de organización del Estado, el Rey es quien me representa.

Con solo cuatro años en el cargo, Felipe VI ya ha dado muestras de cuáles son sus funciones y las ha cumplido a la perfección. El Rey ha realizado un corto pero denso recorrido en estos cuatro años, haciendo frente a tres situaciones extraordinariamente delicadas. La aparición de un caso grave de corrupción en su propia familia, un año de bloqueo político en el país y, por supuesto, el desafío secesionista de Cataluña en el que tuvo una intervención decisiva. Posiblemente, cuando la historia escriba lo que ocurrió en España en 2017, se reconocerá que hubo un antes y un después a su intervención del día 3 de octubre.

En estos cuatro años ha demostrado dos cosas. Una comprensión total de su papel constitucional y una dosis notable de talento político, demostrando que posiblemente estemos ante el mejor político español de su generación, lo cual tampoco es mucho decir teniendo en cuenta lo que hay. Lo cierto es que ha demostrado talento político e inteligencia para lidiar situaciones enormemente difíciles.

Ello provoca que, en un momento en que las instituciones del Estado están muy cuestionadas, una gran mayoría de españoles sienten que, más allá de preferencias monárquicas o republicanas, el tema de la jefatura del Estado está bien resuelto.

Pero en España el debate de la República no es de ahora, viene de lejos, y es legítimo. ¿Pero queremos realmente una República? ¿Estamos preparados para asumir ese reto? ¿Quiénes son los partidos que defienden la República como forma de estado? ¿Y quiénes son los dirigentes de los partidos que defienden la República? ¿Son los adecuados para dejar en sus manos tal empresa? ¿Se imaginan este país en manos de Pablo Iglesias?

Por mucho que miro a todos lados, veo que el único político que tiene realmente altura de miras, que defiende la unidad de España y que ha demostrado con creces saber desempeñar su papel, es el propio Rey. ¿Qué político español actual le mejora?