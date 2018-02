Cómo conseguir más clientes para tu negocio

Utiliza volantes: aunque esta idea te parezca anticuada, todavía la puedes utilizar porque continúa teniendo efectividad. Trata de posicionarte en los lugares donde se encuentra el público que deseas atraer a tu tienda y empieza a repartirlos. Cuida la ortografía e incluye los datos más importantes para que te puedan contactar, como tu correo electrónico, tus teléfonos y las redes sociales en las que tienes presencia. Trata que no estén sobrecargados ni llenos de tantos colores, sino que el mensaje se pueda percibir de forma clara.

Ofrece buenos precios: no se trata de que regales tus productos o servicios, sino de que crees descuentos o precios que sean realmente competitivos. Por ejemplo, puedes crear una promoción que tenga una serie de días para que continúe vigente y la gente acuda motivados por la oferta. Así, podrás observar quiénes serán los primeros interesados, pues, tu próxima meta debe ser tratar de fidelizarlos.

Ten presencia en eventos comerciales: todo lo relacionado con eventos, ferias, exposiciones de productos, entre otros, ya que así darás a conocer los productos o servicios que tú vendes, y darás a conocer tu negocio. Lo principal es dar a conocer la tienda, no puedes pretender que si te encierras en un pequeño mundo los clientes llegarán porque sí.

Trabaja con las redes sociales: debes aprovechar este tipo de opciones para dar a conocer tu negocio. Si no tienes presencia en las redes sociales, entonces es como si no existieras. Trata de identificar cuáles son las redes que tu público utiliza para tratar de hacerles llegar tus contenidos, promociones, cupones de ofertas, entre otras. Ofrece incluso servicios de consultoría, pero eso sí, no puedes descuidar tus redes, y debes tratar siempre de ofrecer respuestas oportunas. Nunca dejes a tus usuarios sin darles una respuesta a sus inquietudes.