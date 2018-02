Ventana indiscreta: El bien común

Hay algo más importante que alcanzar el poder político y es la capacidad de pactar en la búsqueda del bien común. Esa virtud se visualiza muy bien en una serie escandinava muy recomendable que es Borgen. Es indudablemente ficción pero refleja con gran acierto los entresijos de la política.

No se trata de subsistir, dejar que todo fluya hasta que se solucione, sino de buscar espacios de entendimiento con aquellos cuyo objetivo es la búsqueda de una sociedad mejor. La colaboración, la búsqueda de puntos de encuentro entre los diferentes partidos, es la que nos permitirá afrontar los retos que nos mantienen paralizados como sociedad: la corrupción, la desigualdad, el desempleo de nuestros jóvenes...

La mejora de la macroeconomía no lo es todo. El partido político que nos gobierna actualmente, vive inmerso en la mentira y el cinismo constante. Todo lo que se esconde detrás de Cataluña (antes Venezuela) huele a podrido, y por lo que vemos no hay perdón, rendición de cuentas, no hay colaboración con la justicia, ni tan siquiera propósito de enmienda.

En la Dinamarca real, el diálogo sereno sin maximalismos, entre fuerzas radicalmente diferentes da lugar a negociaciones profundas. Los gobiernos de coalición en los que habitualmente los socios no coinciden con las medidas o decisiones que se deben adoptar, dan paso a la escucha, cesión, reflexión y la búsqueda de consensos. La firma de pactos entre partidos es habitual. Llevan un siglo funcionando así.

Habrá que pasar página al beneficio personal/partidista, que es lo que prima hoy en día en nuestros líderes. El bipartidismo ya es historia, y el dibujo actual/futuro de nuestro mapa político quieran o no quieran nuestros “representantes” nos abocará a la negociación entre diferentes. Los ciudadanos queremos algo tan sencillo como el bien común y un país mejor.

@novoa48