Estos días se ha celebrado la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR 2018) y han roto todos los records, más de 250.000 visitantes, ¡¡¡10.000 stands y representación de más de 160 países!!! El día se os hará corto. Hace un mes el alcalde nos comentó a los portavoces de la oposición de Sanxenxo que sería interesante que fuéramos a FITUR ya que como todo el mundo sabe Sanxenxo vive del Turismo. Siendo concejal de Sanxenxo y parte del consejo de administración de Turismo Sanxenxo me pareció interesante lo de ir a FITUR porque es una de las Ferias de Turismo más grandes e importantes del mundo. Si iba sabría de primera mano que es FITUR y podría aprender algunas cosas. Esto me permitiría poder hablar y opinar de algo que he visto con mis propios ojos y no de algo que me cuentan… como por desgracia le pasa a la mayoría de los que opinan sobre el tema.

También comenté ese día que, aunque la propuesta era interesante lo de ir varios supondría un gasto a mayores y tal y como estaban las cosas no era lo mejor…las críticas estarían aseguradas. Así que me lo pensé y al día siguiente dije que sí, pero con una condición "yo iría por mi cuenta, sin gasto al concello". Y así fue. Creo que fui el único de la oposición que fue. Aun así, sabía que habría críticas igual, cosa que como todos sabemos es típico de nuestro país, ¡el país de Sálvame! y otros shows basura que crean cabezas pensantes para esto y peor… así nos va también. Por lo tanto, lo único que hizo Turismo Sanxenxo fue poner mi nombre en la lista para estar acreditado como Consejero de Turismo Sanxenxo que soy y poder asistir entre otras cosas a la entrega de las "Q de calidad…" en las que Sanxenxo llevó unas cuantas.

Por si alguno aún no ha entendido pues aquí un pequeño manual que he elaborado para ir a FITUR de manera económica: Vas a internet y desde casa te compras un billete de avión barato (el mío 78 euros, alguno fue por 25). Luego llamas a algún amigo en Madrid y le preguntas si tiene un sitio para dormir en su casa y de paso lo visitas. Llevas dinero (cada uno el que pueda) o tarjeta de crédito y con ello te pagas el tren, comida…. Como veis es bien fácil, sencillo y económico y a coste cero para el concello.

La experiencia valió la pena y ahora puedo hablar de lo que es FITUR, no como hace mucha gente que critica, insulta, miente e incendia las redes o medios solo para conseguir "likes", seguidores, crear polémica o porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Hay muchos trolls o perfiles falsos (muchas veces los de siempre), algunos pecan de ignorancia, otros de no contrastar las cosas, algunos solo quieren molestar como se diría, otros meter cizaña, también los que lo hacen por razones políticas… está claro que no se puede estar a gusto de todos y que hay críticas que tienen un sentido. Ahora, en las redes sociales y medios parece que está de moda insultar, desprestigiar, difamar… (a escondidas muchas veces) … Si la gente no tiene otra cosa mejor que hacer que echar mierda a los demás de forma gratuita y sin consecuencias aparentes… pues creo que debería hacer autocrítica y verse al espejo… ya sabemos que mucha cabeza pensante saca hasta de donde no hay.

Lo que tengo claro es que, para el año, quién sabe, igual vuelvo a FITUR y posiblemente seguirán las críticas…pues que critiquen, mientras tanto la conciencia la tengo muy tranquila. Prefiero las críticas a la ignorancia… Por cierto, aquellos que aun tengan dudas que pidan los gastos de asistencia a FITUR en el Concello de Sanxenxo y Turismo Sanxenxo… y comprueben las cuentas. Saludos a los sanxenxinos y a todos aquellos que visitan Sanxenxo.