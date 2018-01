Cómo superar la crisis financiera de un negocio

En la vida de un negocio es común que este llegue a experimentar una crisis financiera. Lamentablemente, muchos emprendedores aman tanto su idea que no preparan un plan de emergencia ante estas situaciones, porque simplemente creen que la idea será un éxito y su negocio jamás sufrirá un momento crítico.

No obstante, no siempre ocurre así. Por el contrario, la mayoría de los negocios, por diferentes motivos, llegan a estos momentos de crisis monetarias.

Por ello, queremos compartir contigo una serie de sugerencias para superar estos momentos de crisis y lograr salir adelante con el negocio.

Consejos para superar una crisis financiera

1-Elegir un buen socio: un socio es una pieza clave en todo emprendimiento, a menos que decida hacerse en solitario. Sin embargo, quienes opten por involucrar a otras personas deben tener presente que siempre se debe escoger a la persona más adecuada. Es necesario revisar si realmente, la persona seleccionada, cumple con las cualidades básicas que debe tener todo socio ya que los socios serán las otras piezas fundamentales para volver a estabilizar el negocio.

2-Aceptar lo que ocurre: este es un error frecuente en muchos emprendedores enamorados de su idea que simplemente no aceptan que el negocio realmente se encuentra en una mala situación, sino que deciden postergar el momento para trazar un plan y tomar decisiones. Al final, no aceptar lo que está sucediendo sólo contribuye a que el negocio se derrumbe más rápido y no se ejecuten a tiempo las acciones necesarias.

3-Mantener a raya los sentimientos: puesto que es normal sentir un poco de pánico y desesperación. Pero, no controlar estos sentimientos impedirá empezar a idear un plan de manera estratégica, así como también será un impedimento para tomar las decisiones más acertadas. Nunca es bueno tomar decisiones sobre negocios sin tener claridad en el pensamiento.

4-El equipo debe formar parte: es importante que ellos sepan lo que está ocurriendo, y cuáles serán las acciones que debe poner en marcha cada miembro. Es indispensable que todos puedan trabajar en función de un mismo objetivo. No se debe cometer el error de pensar que el asunto de crisis monetarias es sólo un tema de los socios y que el personal no debe saberlo. Al contrario, se requiere la presencia de todo el personal para que formen parte de la solución.

5-Tenga confianza en sí mismo: y todas las habilidades con las que cuenta para salir adelante. No piense que no posee las herramientas para afrontar lo que ocurre. La confianza es un factor clave, el poder sentir la seguridad de que podrá superar la crisis. Para recuperar la confianza se pueden recordar todos los logros que ha tenido el negocio y los momentos gratos y de crecimiento que les ha hecho vivir a los socios. Tener confianza en sí mismo es un aspecto que le impulsa a ser un mejor líder de equipo.

6-Conocer a los clientes: es crucial para poder determinar si verdaderamente los productos que se ofrecen están realmente diseñados para los clientes que se han seleccionado. Tal vez el producto es grandioso y puede solucionar muchas necesidades de los clientes, pero no para esos que se han escogido. Si no se conoce bien a los clientes, será más difícil dirigirles la comunicación sobre los productos y aplicar las estrategias correctas.

7-Utilizar diferentes canales: una vez que se tiene suficiente información sobre los clientes hacia los cuales se dirigen los productos. Con estos datos recogidos se puede conocer también cuáles son los canales que más utilizan para llegar a ellos de forma eficaz, es decir, el correo electrónico, la comunicación por medio de llamadas, la difusión de productos a través de las redes sociales, entre otros.

8-Implementar la tecnología necesaria: para que la empresa ocupe un puesto de vanguardia. Si no se cuenta con una tecnología avanzada los clientes preferirán otro negocio. Cuando un negocio utiliza la tecnología que más le conviene, entonces puede brindar un mejor servicio a los clientes y trabajar eficientemente.

9-Fijar un calendario de encuentros: entre los socios y los demás asociados. Por medio de este calendario se podrán pautar las reuniones necesarias, enfocadas específicamente en la crisis y los mecanismos para superarla, y no poder el tiempo desviando el tema principal, tal como sucede en las reuniones no planificadas.

10-Observa desde afuera: salir un momento de la situación y observarla tal como la vería otro emprendedor, en frío. Es decir, tal vez la solución esté allí, pero la angustia no permite verla con claridad, sino que los pensamientos se nublan. Al ver el panorama de manera externa podrían aparecer grandiosas ideas.

11-Emprender con las acciones correctas: ya que una vez que se han tomado en cuenta los puntos anteriores ya el emprendedor se encuentra en una posición en la cual puede empezar a diseñar un plan y ejecutar las acciones que resulten más favorables para salir del momento de crisis.

11-Reducir gastos: muchos negocios tienen que hacer disminución de personal, fusionar departamentos o el emprendedor debe ejecutar todas aquellas tareas que le correspondía a otra persona. Sin embargo, esto es necesario al inicio de las crisis, para reunir nuevamente el capital y volver a los buenos tiempos.

12-Captar nuevos clientes: no conformarse con los que ya se poseen, sino tratar de atraer más personas interesadas en los productos que se venden. Hoy día existen muchos medios para captar. Por este motivo es necesario que se destine una parte de los fondos en un buen plan de marketing, ya que muchos emprendedores prescinden de este servicio y en realidad es una de las mejores inversiones para que el negocio pueda despuntar.

13-Recuperar clientes antiguos: estos no pueden ser olvidados, sino que se deben dirigir comunicaciones a ellos para lograr que regresen nuevamente al negocio. Se puede utilizar la técnica de newsletter para lograrlo.

14-Mide los resultados: para comprobar que realmente están funcionando las acciones emprendidas. Los ingresos y las cuentas deben ser revisas de manera continua.

15-No dejarse guiar por malos asesores: que buscarán culpar a factores externos, o la crisis del momento en un país. Al contrario, en momentos difíciles de una determinada región también afloran nuevas oportunidades. Siempre debe continuar hacia adelante.

Poner en marcha estas acciones resulta beneficioso para que los negocios puedan salir adelante y superar los momentos de crisis. Es importante tener presente que muchas acciones, por pequeñas que se consideren, pueden generar resultados increíbles.

Al final, lo más imprescindible para el emprendedor es creer en sí mismo, tener confianza y amar la idea tanto como lo hizo al principio. La fuerza de ánimo siempre será el mejor aliciente para superar todos los obstáculos que puedan presentarse en los negocios.