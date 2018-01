Esperando a Lenin

Otra derrota. Esta vez en Bouzas y arrastrando de manera lastimosa el escudo especialmente a lo largo de la primera mitad.

Faltó alma, garra, concentración y a los veinte minutos el partido ya estaba entregado y los puntos en el bolsillo del Rápido de Bouzas.

Ya son once partidos sin ganar y el equipo camina con paso firme hacia la tercera división.

¿Se acuerda alguien ya de aquella comparecencia ante los medios de comunicación protagonizada por la Presidenta del Consejo (aquella vez sin desayuno, almuerzo o comida para los periodistas) celebrada el día siguiente a la no aceptación de la dimisión de ese entrenador sin cuya presencia en el banquillo granate no podría entenderse la historia del club y el Pontevedra CF quizá no hubiera existido?

Los micrófonos ardían, las libretas u ordenadores de los profesionales de la información echaban humo (sí, humo) ante la catarata de consecuencias que el ridículo (uno más) de Talavera iba a provocar en el organigrama deportivo de la institución.

Escuchando aquel día la radio o leyendo los periódicos la jornada posterior quien más quien menos pensó que lo de 1917 en la madre Rusia se iba quedar muy corto en comparación con el número de cabezas que sangrientas y despedazadas rodarían por las oficinas de Pasarón.

Si en el Palacio de Invierno de San Petesburgo cayeron el Zar, la zarina, el zarévich y el resto de la familia real, todo parecía indicar que en el Pontevedra CF se pasaría la guadaña igualmente al personal del servicio, las cocheras, las cuadras y hasta el jardinero cuyas humildes tijeras de podar no impedirían que el implacable peso de la justicia granate se lo llevara igualmente por delante.

¿Qué ha pasado dos meses después con esa anunciada revolución que removería los cimientos de una plantilla confeccionada con varios órganos del cuerpo de los miembros de la comisión deportiva entre los que no se encontraba evidentemente la cabeza?.

Veamos.

Al margen del cese del entrenador producido no solo por su incapacidad para que el equipo ganase un encuentro sino también por su intolerable rueda de prensa del día 17 de Diciembre de 2017 que pasará a la historia negra del Pontevedra CF, se ha marchado sólo un jugador de nombre Victor Mongil.

Claro que leyendo las declaraciones de unos y de otros con relación a esa baja se llega fácilmente a la conclusión que el central cogió las maletas por iniciativa propia y que incluso el club intentó convencerlo de que no se fuera ahora que ya no estaba un entrenador con el que no se llevaba demasiado bien.

¿Cabezas cortadas, por tanto? Ninguna al margen de la de Luisito.

En ese sentido, la revolución a quince de Enero de 2018 (queda todavía la mitad del mercado de invierno) se asemeja mucho más a la de terciopelo protagonizada por República Checa y Eslovaquia que a la rusa o a la francesa de Robespierre y "Monsieur" Guillotin.

Si a la hora de desprenderse de jugadores que no han demostrado ni nivel ni compromiso para vestirse esta camiseta la entidad va con calma, en cuanto a las

incorporaciones como es lógico tampoco existen demasiadas novedades esperanzadoras.

Por un lado, el entrenador al que se le examina partido a partido (no se sabe si para tratar de ahorrarse el dinero de un nuevo técnico o porque sencillamente no se confía realmente en él) sigue siendo interino y desconoce hasta cuando seguirá al frente del equipo.

El tiempo pasa, las jornadas sin ganar se acumulan y la tercera división se acerca a pasos agigantados pero la indeterminación en el banco sigue vigente de una forma tan absurda y peligrosa que es difícil encontrarle explicación lógica.

Ha llegado también un jugador para ayudar en el lateral derecho. A pesar de que jugó todos los partidos con su anterior equipo y en teoría está en forma no disputó ni un minuto en el día de ayer y tampoco se sabe si será capaz de desbancar de la titularidad a un juvenil que en Bouzas sin hacer nada del otro mundo volvió a darle a algún que otro compañero otra lección de lo que es dejarse el sudor en el campo en vez de pasearse miserablemente por un campo de juego.

En Bouzas salimos humillados pues esa y no otra es la conclusión a la que se debe llegar cuando un equipo humilde y con menos medios nos "liquida" en veinte minutos en gran parte por nuestra desidia, falta de atención y errores impresentables.

"Revolución" como se ha dicho no ha habido y no habrá (como mucho llegarán un par de jugadores no se sabe si para calentar banquillo o para aportar de verdad en "el verde") y a pesar de que tener superávit en las arcas es por supuesto elogiable, positivo y muy bueno para la entidad (la gestión sostenible de la que habla el Consejo de Administración es razonable y en teoría garantiza el futuro) al Pontevedra CF le sigue faltando espíritu.

Las cifras económicas, insisto, son importantísimas pero igualmente trascendentes son los sentimientos y todos esos intangibles que contiene una SAD y de la que carece otra empresa normal.

Que exista superávit es maravilloso pero a una afición que sufre y que observa como su equipo se despeña hacia un descenso impensable los números no le alivian.

Lo que le alivia son las victorias.