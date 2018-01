El amanecer post navideño trae consigo una cuesta de Enero poco o nada llevadera donde las escaleras mecánicas de los grandes almaneces requieren tarjetas de crédito, ruido de tacones de aguja y burbujas de ansiedad a cambio de unas rebajas que únicamente relentizan o enturbian conciencias.



El materialismo es apremiante y hace explotar tus huesos a base de esperanzas de plástico duro y de fuegos internos. Existimos en la sociedad de las imágenes inmediatas, de las noticias rápidas, informaciones que a penas rozan nuestras retinas, pero que logran que critiquemos malamente, sin saber, que juzguemos sin contestar y que sentenciemos sin pruebas ni ahorcamientos fiables.



Algunos y algunas se esconden tras la ética y utilizan la doble moral para darnos lecciones de humanismo cuando su única prioridad es destacar y conseguir el mayor número de "likes". Lo cierto es que siempre ha sido así (nada nuevo bajo el sol): las personas que anhelan nutrir su ego se cubren de gloria gracias a un buenismo superlativo, utilizando frases de bondad infinita y críticas siempre dirigidas hacia "los otros", hacia una sociedad en la que se sienten muy a gusto, por mucho que, como profetas de doble o triple cara, escriban o exclamen lo contrario. Así pues:



Cuando se destroza algo por parte del ser humano se llama vandalismo; cuando se destruye algo creado por la naturaleza se llama progreso. Cuando el rico roba al pobre se llama negocio; cuando el pobre lucha por recuperarlo se llama violencia... Vivimos en una sociedad donde mentir es el pan ácido de cada día, traicionar es monotonía y ser falsario es la camiseta de moda que algunos ovacionan desde las gradas, individuos que aspiran -tal vez- a ser mejores hipócritas.



Personalmente, siempre he detestado a los tibios de corazón, ésos que intentan quedar bien con todo el mundo y que, a la larga, sólo quedan mal consigo mismos. Me hierve la sangre al ver como se ensalza al mediocre, al que posee lengua de doble filo y mirada de "yo nunca he roto un plato", cuando en su jardín yacen cientos de vajillas destrozadas con gusto, con ira.



Y es que ya lo decía Nietzsche: "un hombre que se cree absolutamente bueno es espiritualmente un idiota".