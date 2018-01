¡Llegaron los Reyes Magos!

Ya llegan los Reyes Magos de oriente y como todos los años la polémica está servida. Ya sabéis que la Cabalgata de Reyes en Vallecas promulgará la diversidad, los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, personas trasgénero e intersexuales) con tres reinas magas, entre ellas una Drag Queen… ¡Esto es como todo, habrá gente a favor y en contra, pero lo importante, respetarse! Curiosidad, hace años iban toreros, geishas, cruzados montados en vespa en las cabalgatas y no suscitó tanta polémica... Si la Constitución se puede moldear, cambiar, adaptar a los tiempos…(eso dicen, ahora falta hacerlo) ¿por qué no las tradiciones o una cabalgata? Al final, seas o no creyente, te guste o no, lo celebres o no… esta tradición se celebra en todos los países cristianos y está implantada en España desde hace tiempo. Hemos pedido agua y que lloviera durante meses y creo que los reyes nos han hecho caso. Esperemos que la lluvia no acompañe las cabalgatas, les quita brillo y belleza.

Estas fechas son navideñas, de reuniones familiares, hay que comenzar el año con buen pie… pero los niñós/as sueñan con este día a lo largo de todo el año. Después de ver a los reyes magos en la cabalgata y recoger algún que otro caramelo (¡o recibir un caramelazo!), el ritual para los más pequeños es dejar su carta a los reyes magos dentro de los zapatos (o enviarla), dejarle algo de comer a ellos y sus camellos, acostarse y soñar con que pase la noche y llegue la mañana cuanto antes para ver si les trajeron los regalos. Todos hemos sido niños, pero uno se hace mayor y se da cuenta que los verdaderos reyes se llaman euros o tarjetas de crédito…

El ritual anual comienza con la llegada de los reyes magos en la cabalgata durante el día 5 de enero. La celebración religiosa es la Epifanía del día 6 de enero para dar a conocer a Jesús en Belén delante de los famosos tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) que le llevan unas ofrendas (oro, incienso y mirra). Aquí es bueno mencionar, o así me lo parece, que en ningún lado de la Biblia está escrito que fuesen reyes los que visitaron al niño Jesús, ni que tuvieran los nombres con los cuales los conocemos, ni que fueran tres... La historia muchas veces se decantó en el pasado hacia el lado de quienes la escribieron e interpretaron… y ahí lo dejo. Yo soy de los que piensa que esta tradición, como muchas otras, sigue ahí no porque fuese algo real o no, sino porque nuestra sociedad la acepta y la mantiene, forma parte de nuestra cultura lo queramos o no. ¡Ya sabemos que España es famosa (entre otras muchas cosas) por sus días festivos y su fiesta! Quién sabe, igual algún día, en unos años, siglos… las fiestas y tradiciones que se aceptarán y celebrarán serán otras. Nunca se sabe, el tiempo dirá. El mundo cambia y la gente también.

Por cierto, ayer escuché en la radio que en España se regalan una media de 9 juguetes por niño/año (casi todos el Día de Reyes). En otros países como Inglaterra… como 40 juguetes niño/año. ¡Guau! No deben de aburrirse. ¿Se sabe que jugar es fundamental para el desarrollo de los niños, pero que tipo de juegos, juguetes se regalan? ¿Y por qué? Consentir, Premiar, Castigar, Educar… Esta parte ya es más compleja y daría para varios artículos. Lo que si se ve en los últimos años comparado a cuando yo era niño es que cada vez se regala más el día de Nochebuena (Papa Noel, Santa Claus, San Nicolás…). Quizás se deba a que así tiene más tiempo para disfrutar más de los juguetes durante las vacaciones navideñas o quizás a que tendemos a copiar lo que hacen otros países entre ellos los consumistas (y no siempre es bueno). Hay más mercado, pero más gasto también. Recordad, regalos en Navidad, pero también regalos en Reyes. ¡Al final todo es negocio… y aún faltan las rebajas y la cuesta de enero!

Es curioso que el día que llegan los reyes también es el cumpleaños del rey emérito, Juan Carlos I, 80 añitos ya. ¿Me pregunto cómo será esto de que los reyes magos le regalen algo a un rey y más siendo su cumpleaños el mismo día de reyes?